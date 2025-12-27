Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Економіка нічних обстрілів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічні удари по енергосистемі показують просте
фото: dsns.gov.ua

Саме ці ночі й дають найточнішу підказку

Сьогодні мене запросили на телебачення поговорити про можливі напрями відбудови України. Після безсонної ночі обстрілів енергетики та цивільної інфраструктури така розмова виглядає дивно: коли сотні тисяч людей без світла, інколи здається, що все інше відходить на другий план.

Але саме ці ночі й дають найточнішу підказку, якою буде економіка після війни. Бо війна змінює не лише обсяги виробництва чи маршрути експорту. Вона змушує нас змінювати правила гри – в енергетиці, транспорті, промисловості. А коли змінюються правила гри – змінюється країна.

1. Енергетика: від монополії на доступ – до права на автономію і обмін

Нічні удари по енергосистемі показують просте: централізована модель, у якій споживач залежить від одного «великого крана», не може бути єдиною. Відбудова починається з того, що енергетика стає більш розподіленою: сонячна, вітрова, малі когенерації, накопичувачі, мікромережі. Але ключове тут не технології. Ключове – ринкові правила.

Які правила мають змінитися:

  • Право споживача бути виробником. Домогосподарство або бізнес із панелями/вітряком/накопичувачем – це вже не «екзотика», а нормальний учасник системи.
  • Прозорий обмін із мережею. Надлишок енергії має або зараховуватись у кіловат-годинах, або компенсуватись фінансово – за зрозумілими правилами, без ручного режиму і «вибіркових умов».
  • Нормальні правила приєднання. Ми пам’ятаємо часи, коли підключення до мереж ставало «вхідним квитком», інколи дорожчим за самі виробничі площі. Це і є монополія в найпрактичнішій формі – монополія на доступ.
  • В умовах війни це все стає не дискусією про «реформи», а питанням виживання. Якщо країна хоче менше залежати від нічних обстрілів, вона має закріпити просту логіку: чим більше автономії у споживача – тим стійкіша система.

І тут демонополізація – не гасло, а наслідок: коли ти спрощуєш приєднання і запускаєш масовий обмін із мережею, на ринок заходять нові гравці – і монополії втрачають «вузьке горло», через яке вони заробляли.

2. Транспорт: від транзитної мрії – до правил «короткого плеча» і цінності

Друга сфера, де війна змінює правила гри, – транспорт. Україна довго уявляла себе транзитною країною між Сходом і Заходом. Але за наявності ворожих держав на півночі та сході, при постійній загрозі для моря і ударів по залізниці, класична транзитна роль звужується – не з політичних, а з економічних причин: ризик і страхування дорожчають, маршрути стають нестабільними, час – непередбачуваним.

Отже, потрібні нові правила гри на транспортному ринку:

  • Пріоритет надійності над обсягом. Ми перестаємо вимірювати ефективність лише «тоннами». Важливішими стають час, гарантії, резервні маршрути.
  • Інфраструктура під виробництво, а не під транзит. Логістика має обслуговувати експорт і внутрішню кооперацію українських виробництв, а не «жити сама для себе».
  • Стимул до скорочення фізичного обсягу експорту. Це прямо веде до переробки: продавати не тонни сировини, а продукт із вищою ціною на одиницю ваги й з меншими логістичними ризиками.

Звідси агропереробка стає не «гарною ідеєю», а раціональною відповіддю на транспортну вразливість: менше перевезень на одиницю виручки – більше передбачуваності.

3. Експортоорієнтована промисловість: від «масових тонн» – до спеціалізації

Саме тому ми й говоримо про металургію і хімію: це наші традиційні експортоорієнтовані галузі, і вони першими відчувають, що стара модель – «обсяг + дешева енергія + дальній ринок» – стала небезпечнішою і менш прибутковою.

Що означає зміна правил гри тут:

  • Металургія: менше напівфабрикатів і «валу», більше спеціальних сталей, компонентів, інтеграції з машинобудуванням, енергетикою, оборонним сектором. Це інша економіка – менше тонн, але більше технологічності й маржі.
  • Хімія: менше масових продуктів із високою енергомісткістю, більше агрохімії, спеціалізованої хімії, промислових матеріалів, де ключова цінність – формула, стандарт, сертифікація, а не тільки обсяг.

Ця логіка однакова: війна робить ризик дорогим, а тому виграє не той, хто везе найбільше, а той, хто створює найбільшу цінність при найменшій залежності від енергетичних і логістичних вузьких місць.

4. Де в цій моделі IT і ВПК

IT і ВПК тут не стоять «у списку перспективних секторів». Вони – інструменти, які дозволяють новим правилам працювати.

IT – це інфраструктура керованості: облік і диспетчеризація розподіленої генерації, цифрові правила обміну з мережею, прогнозування навантажень, управління логістикою, контроль якості у виробництві. Без IT нові енергетичні й транспортні правила залишаться на папері.

ВПК – це школа сучасної промисловості: короткі цикли, високі стандарти, інженерна складність, кооперація, швидке масштабування. Те, що зараз відпрацьовується у ВПК, потім переходить у цивільні виробництва – і в метал, і в хімію, і в машинобудування.

У підсумку IT і ВПК – це «прискорювачі» зміни правил гри, а не просто галузі.

Фінал: війна змінює правила – правила змінюють країну

Війна змушує нас міняти спосіб життя. Це життя змушує міняти правила гри. А нові правила гри змінюють країну.

Повоєнна Україна буде іншою не тому, що хтось так вирішив. А тому, що економіка під нічними обстрілами не залишає вибору: автономія замість залежності, обмін замість «доступу за шалені гроші», надійність замість транзитних ілюзій, спеціалізація замість «валу».

І один із ключових висновків тут простий: демонополізація – не політичний лозунг, а економічна необхідність. Бо країна, яка хоче бути стійкою, не може будувати стійкість на монополіях

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика економіка війна гроші промисловість інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по російському порту Темрюк
Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки
Вчора, 07:10
Складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу просунутися вглиб України
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
25 грудня, 11:28
Рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75–85%
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
22 грудня, 16:02
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 23:17
Олександр Бутягін в окупованій Керчі
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
11 грудня, 12:20
Євросоюз готує нові санкції проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
10 грудня, 13:47
У Нікопольському районі постраждала 13-річна дівчинка
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини
8 грудня, 08:49
Вартість Quark S1 складає $537
Alibaba випустила окуляри зі штучним інтелектом
1 грудня, 19:04
У Києві тривога тривала 32 хвилини
У Києві тривога тривала 32 хвилини
28 листопада, 12:36

Михайло Непран

Економіка нічних обстрілів
Економіка нічних обстрілів
Головні підсумки 2025 року у зовнішній торгівлі України
Головні підсумки 2025 року у зовнішній торгівлі України
Чи любите ви коньяк і шампанське так, як люблю їх я?
Чи любите ви коньяк і шампанське так, як люблю їх я?
Ілюзія простих рішень: чому держава знову хоче «переробити» ФОПи
Ілюзія простих рішень: чому держава знову хоче «переробити» ФОПи
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua