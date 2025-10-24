Головна Світ Політика
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
Дві країни зображені у вигляді спортсменів, що боряться за м'яч
фото: economist.com

На малюнку зображено двох баскетболістів у формі команд США та Китаю. Вони тягнуться за планетою Земля, що символізує м'яч

The Economist зобразив на обкладинці перемогу Китаю у торгівельній війні зі США. Про це пише «Главком».

На малюнку зображено двох баскетболістів у формі команд США та Китаю. Вони тягнуться за планетою Земля, що символізує м'яч. При цьому китайський баскетболіст вочевидь виграє боротьбу за м'яч. Один із текстів номера має таку назву: «Чому Китай виграє торговельну війну. Він дав відсіч Америці та переписав норми світової торгівлі».

Після того, як навесні 2025 року американський президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому, відносини між США та Китаєм загострилися. Вашингтон різко підвищив мита на китайські товари, Пекін відповів тим самим. Трамп пізніше заявив, що його країна перебуває у стані торгової війни  з Пекіном.

The Economist символічно зобразив на обкладинці перемогу Китаю у торгівельній війні зі США
The Economist символічно зобразив на обкладинці перемогу Китаю у торгівельній війні зі США

В останні тижні обидві країни посилили тарифний тиск у сфері судноплавства, включаючи портові збори та нові мита на обладнання. Так, у жовтні республіканець оголосив про додаткові 100-відсоткові мита  для Китаю з 1 листопада понад наявні. Пекін, у свою чергу, з 14 жовтня почав стягувати додаткові портові збори  з судноплавних компаній США (за винятком збудованих у Китаї).

До слова, президент США Дональд Трамп наступної середи, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ і не зацікавлений у перемозі України над державою-агресоркою.

Теги: Китай Дональд Трамп журнал Сі Цзіньпін США торгівля

