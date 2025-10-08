Головна Гроші Бізнес
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виробничі потужності компанії розташовані в Києва
фото: Instagram/yofi_ua

Yofi! оголосила, що через ворожий удар призупиняє постачання продукції

Завод компанії Yofi!, яка виробляє хумус, фалафель та бабагануш, потрапив під ракетний удар. Унаслідок ворожої атаки виробництво серйозно пошкоджене. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами пресслужби, компанія змушена щонайменше на місяць призупинити постачання. «Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання», – йдеться в повідомленні.

Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета фото 1

Yofi! – це український виробник хумусу, що розпочав свою роботу у 2010 році. Він займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Виробничі потужності компанії розташовані в Києві на площі 2000 кв. м, обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників. Щорічно компанія виготовляє 1200 тонн продукції, включаючи 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель та баклажанову закуску бабагануш.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві. Аналітики зазначали, що російські терористи могли декілька тижнів готуватись до цього обстрілу, щоб вдарити саме по підприємству українських партнерів. Так, росіяни хотіли відлякати США та ЄС від інвестицій в Україну.

До слова, у ніч на 16 липня російські терористи атакували у Вінниці підприємство польської компанії Barlinek Group – однієї із провідних світових виробників багатошарових дерев’яних підлог.

