Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року
фото з відкритих джерел

Опитування було проведено серед 2543 українських біженців у 30 європейських країнах

Готовність українських біженців повернутися додому визначається трьома ключовими факторами: завершенням війни, наявністю гарантій безпеки та впровадженням політичних реформ. Як інформує «Главком», про це свідчать результати нового опитування, проведеного Інститутом ifo серед українців у Європі.

Так, майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися, якби Україна відновила кордони 1991 року, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу. Також більшість респондентів відповіла, що для них обов’язковими умовами повернення в Україну є поліпшення ситуації на ринку праці та боротьба з корупцією.

Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.

«Суверенітет над усією територією країни і надійні гарантії безпеки є основними умовами для повернення українських біженців. Економічні чинники менш важливі для їхньої готовності повернутися», – розповіла дослідниця Інституту ifo Івонн Гісінг.

Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року. Членство в НАТО з відповідними гарантіями безпеки збільшить шанс повернення біженців на 7,1%, а часткове звільнення окупованих територій – на 6,8%, підкреслили дослідники.

Менш важливим для багатьох респондентів виявилася ситуація на ринку праці в Україні. Тільки 4,1% опитаних відповіли, що для них поліпшення ситуації на ринку праці є однією з головних умов для повернення. Крім того, перспектива вступу до ЄС, а також зниження рівня корупції в Україні, згідно з опитуванням, збільшить шанс повернення біженців на 3%.

«Формування післявоєнного порядку визначатиме, чи повернуться мільйони біженців, чи залишаться назавжди за кордоном. Це має вирішальне значення для економічного та демографічного майбутнього України. Навіть якщо Україна не зможе звільнити окуповані території, надійні гарантії безпеки, перспектива членства в ЄС та інституційні реформи по боротьбі з корупцією в поєднанні з позитивним економічним розвитком можуть спонукати близько 30 відсотків біженців повернутися», – додала Пану Поутваара, керівник Центру міграції та економіки розвитку Інституту ifo.

Це опитування було проведено серед 2543 українських біженців у 30 європейських країнах.

Раніше польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Як повідомлялося, українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги. За словами Ірини Верещук, повернення українців із Польщі потребує ретельної підготовки держави. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій громадян.

Читайте також:

Теги: біженці суверенітет окуповані території Україна українці закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 10 вересня Росія атакувала дронами і ракетами Україну і Польщу
Чому Путін провокує НАТО саме зараз?
12 вересня, 12:50
Що ще має зробити Росія, аби прокинулась Європа?
Критичний момент для континенту: Європа наближається до свого Перл-Харбору
5 жовтня, 18:01
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
2 жовтня, 16:01
Ірландія витратила минулого року майже 2 млрд євро на утримання біженців з України
Ірландія витратила минулого року майже 2 млрд євро на утримання біженців з України
16 вересня, 05:07
Тихий: Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла
Іноземні ЗМІ поїхали в престур на окуповані території: відповідь МЗС України
29 вересня, 02:51
Землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера зафіксували біля міста Стрий у Львівській області
В Україні зафіксовано землетрус
29 вересня, 12:51
Вже час запланувати вакцинацію
Як щепитися від грипу в 2025 році: покрокова інструкція Здоров’я нації
6 жовтня, 17:30
Паспорти із фальшивими печатками конфісковано
У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону
30 вересня, 13:53
Україна продовжує комплексну політику, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини Росії
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
4 жовтня, 19:16

Суспільство

Золкін назвав загальну рису українських колаборантів
Золкін назвав загальну рису українських колаборантів
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)
Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua