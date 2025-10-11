Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України

Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року

Опитування було проведено серед 2543 українських біженців у 30 європейських країнах

Готовність українських біженців повернутися додому визначається трьома ключовими факторами: завершенням війни, наявністю гарантій безпеки та впровадженням політичних реформ. Як інформує «Главком», про це свідчать результати нового опитування, проведеного Інститутом ifo серед українців у Європі.

Так, майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися, якби Україна відновила кордони 1991 року, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу. Також більшість респондентів відповіла, що для них обов’язковими умовами повернення в Україну є поліпшення ситуації на ринку праці та боротьба з корупцією.

Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.

«Суверенітет над усією територією країни і надійні гарантії безпеки є основними умовами для повернення українських біженців. Економічні чинники менш важливі для їхньої готовності повернутися», – розповіла дослідниця Інституту ifo Івонн Гісінг.

Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року. Членство в НАТО з відповідними гарантіями безпеки збільшить шанс повернення біженців на 7,1%, а часткове звільнення окупованих територій – на 6,8%, підкреслили дослідники.

Менш важливим для багатьох респондентів виявилася ситуація на ринку праці в Україні. Тільки 4,1% опитаних відповіли, що для них поліпшення ситуації на ринку праці є однією з головних умов для повернення. Крім того, перспектива вступу до ЄС, а також зниження рівня корупції в Україні, згідно з опитуванням, збільшить шанс повернення біженців на 3%.

«Формування післявоєнного порядку визначатиме, чи повернуться мільйони біженців, чи залишаться назавжди за кордоном. Це має вирішальне значення для економічного та демографічного майбутнього України. Навіть якщо Україна не зможе звільнити окуповані території, надійні гарантії безпеки, перспектива членства в ЄС та інституційні реформи по боротьбі з корупцією в поєднанні з позитивним економічним розвитком можуть спонукати близько 30 відсотків біженців повернутися», – додала Пану Поутваара, керівник Центру міграції та економіки розвитку Інституту ifo.

Це опитування було проведено серед 2543 українських біженців у 30 європейських країнах.

Раніше польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Як повідомлялося, українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги. За словами Ірини Верещук, повернення українців із Польщі потребує ретельної підготовки держави. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій громадян.