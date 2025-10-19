Головна Країна Події в Україні
«Готуємо нові кроки на фронті» – Зеленський розповів про удари по Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Готуємо нові кроки на фронті» – Зеленський розповів про удари по Росії
Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це повертає Росію до реальності, пояснив президент
фото: Офіс президента

Президент зауважив, що поговорив з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, у тому числі щодо далекобійності

Українські війська утримують позиції на Покровському та Куп’янському напрямках, а також на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі. Сили оборони готують нові кроки на фронті й продовжують уражати російські військові та енергетичні об’єкти в тилу. Як інформує «Главком», про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні 19 жовтня.

Глава держави повідомив, що сьогодні заслухав доповіді військових та Служби безпеки.

«Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар», – розповів він.

Водночас Зеленський зауважив, що поговорив з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, у тому числі щодо далекобійності.

«Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності», – пояснив президент.

Також Зеленський відзначив за результати цими тижнями воїнів із 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії та 92-ї окремої штурмової бригади.

«Обидві бригади знищують окупанта на Купʼянському напрямку. Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни!», – підсумував глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не прагнула війни і постійно шукала можливості для миру, але саме Росія систематично гальмує цей процес. Глава держави наголосив, що агресор розуміє лише мову сили, і закликав міжнародних партнерів до рішучого тиску.

Після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Однією з тем розмови стали системи протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що українська ППО не здатна самостійно протидіяти російським балістичним ракетам, від яких страждає енергетична інфраструктура країни. 

Також сторони говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова з американським лідером Дональдом Трампом може реально наблизити завершення цієї війни 

Теги: росіяни Україна Володимир Зеленський військові зброя росія

