Як добро перемагає зло

Отак, дітки, добро перемагає зло ☺

Напевне, це трохи кумедно але це дуже символічно. І, думаю, символом нашої боротьби буде ця парасоля над напівзруйнованою будівлею Ось на цих фото – різдвяна історія про те, як сім’я Герасимових, «переселенців до села Христанівка», придумала й захистила Христанівську школу від руйнації негодою. На дах іі

Отак, дітки, добро перемагає зло ☺

Напевне, це трохи кумедно але це дуже символічно. І, думаю, символом нашої боротьби буде ця парасоля над напівзруйнованою будівлею

Ось на цих фото – різдвяна історія про те, як сім’я Герасимових, «переселенців до села Христанівка», придумала й захистила Христанівську школу від руйнації негодою.

На дах іі лізти небезпечно. І техніка, що приїздила, дала можливість закрити його від води й снігу не повністю...лишилася відкритою труба.

Сергій виготовив парасолю таку пробрався до труби зсередини (теж під ризиком бути заваленим , вставив парасолю й розкрив її над трубою ззовні

Ось так це було – дивіться!

Він мій герой

А це – різдвяна казка:) щастя – є! Воно – буде

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