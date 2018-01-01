Як добро перемагає зло
- Вчора, 23:31
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Розсилка
Отак, дітки, добро перемагає зло ☺
Напевне, це трохи кумедно але це дуже символічно. І, думаю, символом нашої боротьби буде ця парасоля над напівзруйнованою будівлею
Ось на цих фото – різдвяна історія про те, як сім’я Герасимових, «переселенців до села Христанівка», придумала й захистила Христанівську школу від руйнації негодою.
На дах іі лізти небезпечно. І техніка, що приїздила, дала можливість закрити його від води й снігу не повністю...лишилася відкритою труба.
Сергій виготовив парасолю таку пробрався до труби зсередини (теж під ризиком бути заваленим , вставив парасолю й розкрив її над трубою ззовні
Ось так це було – дивіться!
Він мій герой
А це – різдвяна казка:) щастя – є! Воно – буде