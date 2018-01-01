  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ольга Герасимьюк
    Думки вголос

    Як добро перемагає зло

    Отак, дітки, добро перемагає зло ☺
    Напевне, це трохи кумедно  але це дуже символічно. І, думаю, символом нашої боротьби буде ця парасоля над напівзруйнованою будівлею  Ось на цих фото – різдвяна історія про те, як сім’я Герасимових, «переселенців до села Христанівка», придумала й захистила Христанівську школу від руйнації негодою.  На дах іі
    • Ольга Герасимьюк
    • Вчора, 23:31
    • Розсилка

    Отак, дітки, добро перемагає зло ☺

    Напевне, це трохи кумедно  але це дуже символічно. І, думаю, символом нашої боротьби буде ця парасоля над напівзруйнованою будівлею 

    Ось на цих фото – різдвяна історія про те, як сім’я Герасимових, «переселенців до села Христанівка», придумала й захистила Христанівську школу від руйнації негодою. 

    На дах іі лізти небезпечно. І техніка, що приїздила, дала можливість закрити його від води й снігу не повністю...лишилася відкритою труба.

    Сергій виготовив парасолю таку  пробрався до труби зсередини (теж під ризиком бути заваленим , вставив парасолю й розкрив її над трубою ззовні 

    Читайте також

    Ось так це було – дивіться!

    Він мій герой 

    А це – різдвяна казка:) щастя – є! Воно – буде

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло
    Як добро перемагає зло

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    соціум Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Сашко Лірник
    Сашко Лірник

    Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ