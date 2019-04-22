Успіх на виборах приносять великі гроші, безчесні маніпуляції та замовні шоу

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незалежно від результату цих виборів - розвиток та процвітання України залежатиме в першу чергу від громадян. Все в наших руках

Вибори президента України відбулися. Вони не стали конкуренцією ідей, програм та бачень майбутнього. Успіх на виборах все ще дають великі гроші, безчесні маніпуляції та замовні шоу.

Результат виборів було запрограмовано багаторічною бездарною діяльністю найвищих органів влади: президента, парламенту, уряду. Вкотре українцям в другому турі виборів довелося обирати «менше зло». Більшість проголосувала за зміни. Але який напрям цих змін і чи будуть ці зміни взагалі - питання відкрите.

Для нас національні інтереси вищі за вузькопартійні. «Свобода» не буде змагатися за посади і лояльність нової влади. Ми не бачимо в нового президента якостей, необхідних для протистояння колосальним викликам, які стоять перед Україною. Низка заяв В. Зеленського викликала ще більше запитань, ніж відповідей. Він залишається абсолютно непрогнозованою фігурою.

«Свобода» заявляє - ми залишаємося національною опозицією. Тепер вже до майбутнього Президента Зеленського. Чітко окреслюємо межі національних інтересів, переходити які влада не має права.

По-перше. Президент - це верховний головнокомандувач. У країні продовжується війна. Будь-які спроби піти на гнилі компроміси з Москвою будуть означати негайну втрату владою своєї легітимності. Таку владу нація змете.

По-друге. Президент відповідає за зовнішню політику. Не лише відкритий розворот геополітичного курсу України, але і мовчазний саботаж підтримки міжнародної антимосковської коаліції будуть наражатися на жорстку протидію суспільства, яке ще в 2014 році зробило свій цивілізаційний вибір.

По-третє. «Свобода» буде давати відсіч будь-яким спробам підважити нашу національну ідентичність та державний статус української мови, зупинити декомунізацію та відновлення української історичної пам`яті. Ми не дозволимо перетворити Україну на Малоросію.

По-четверте. Категорично неприйнятним є збереження впливу олігархів. Українці вкотре замість боротьби з олігархами можуть отримати їх засилля, яке породжує бідність і відчай. Суспільство має нульову толерантність до політичної корупції. Будь-які зв`язки президента чи його оточення з олігархами можуть стати початком кінця нової влади.

Національний екзит-пол. Другий тур виборів президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Незалежно від результату цих виборів - розвиток та процвітання України залежатиме в першу чергу від громадян. Все в наших руках.

Націоналісти єдині, хто здатен зупинити реванш. І вирішальними будуть майбутні парламентські вибори. Тільки потужна фракція націоналістів у наступній Верховній Раді може бути гарантією, що національні інтереси не здадуть, а олігархи не будуть розривати Україну на шматки.

Ще жодного разу доля України не вирішувалася лише самими політиками. Її завжди творила нація. Закликаємо усіх українців та українок ставати до лав національної опозиції та спільно творити наше, українське майбутнє.

Україна понад усе!

Джерело: блог Олега Тягнибока

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