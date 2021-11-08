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    Число 25 стає фатальним для Зеленського

    Президент запускає маховик політичних репресій - Число 25 стає фатальним для Зеленського
    Президент запускає маховик політичних репресій
    фото: президент України/Facebook

    Офісно-президентська республіка поставила лояльність депутатів вище їх патріотизму та професіоналізму

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    «Слуга народа» обречена. МФО «Розумна політика» – первое детище Зеленского, которое он буквально создал своими руками.

    Не «Слуга народа», где работали политтехнологи, и не его личный образ перед президентскими выборами. Лучше всего труды Зеленского видны в том, как от него бегут депутаты. Считаю, что 25 человек в списке Разумкова – это только начало, потому что выводы из этого Банковая точно не сделает. Разве что выгонит из фракции еще десяток человек, будто это чем-то поможет.

    Политика строится на умении договариваться и находить компромисс. Депутат представляет в Верховной Раде не самого себя, а свой народ, своего избирателя. Потому обязан учитывать интересы людей, даже идя на конфликт.

    Но офисно-президентская республика поставила лояльность депутатов выше их патриотизма и профессионализма. Из фракции изгоняли не насильника Иванисова и не любителей погонять под чем-то – оттуда уходили люди, из-за которых СН хотя бы издалека напоминала партию.

    Запустив этот маховик политических репрессий, Зеленский поставил себя перед простым выбором. Теперь ему придется или выгонять всех непокорных депутатов до единого, или терпеть и сидеть молча. Первое в конце концов приведет к настоящей потере монобольшинства, которое и так существует лишь на бумаге. Второе продлит политическую карьеру Зеленского хотя бы ненадолго.

    Я бы советовал Владимиру Александровичу выключить маховик и заняться делом. В его фракции все еще хватает депутатов, чтобы решать проблемы простых украинцев. Вовремя вводить меры по борьбе с пандемией, разбираться с отопительным сезоном.

    «Вовремя» у президента получается только скандалы устраивать и газ Коломойскому отдавать. Значит, он сделал свой выбор. Повторюсь, цифра 25 действительно становится роковой для Зеленского – но виноват в этом только он сам.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: депутат Володимир Зеленський политика конфликт Дмитро Разумков
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    Число 25 стає фатальним для Зеленського