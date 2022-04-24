Верещук звернулася до ООН через зрив евакуації з Маріуполя

Український віцепрем’єр зробила заяву перед візитом генсека ООН до Москви

Негайно забезпечити гуманітарний коридор для виводу населення із заблокованого російськими військами Маріуполя може Організація Об’єднаних Націй. Про це віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук сказала у ефірі національного телемарафону.

Урядовець повідомила, що на Великдень 24 квітня не вдалось відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя: Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню.

За її словами, саме це питання має підняти генсек ООН Антоніу Гутерреш під час свого візиту до Росії.

«Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.

На «Азовсталі» зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.

Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир…Всі решта домовленостей не матимуть ваги, бо найголовніше, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор», – нагадала Ірина Верещук.

Нагадаємо, що заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар 24 квітня повідомив, що припинення вогню у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників. Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.

Генсек ООН 25 квітня прибуде до Туреччини, звідки вилетить до Москви, а до Києва прибуде 28 квітня. Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції у столичному метро назвав помилкою те, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш збирається здійснити візит спочатку до Російської Федерації, а лише потім до України.

Людей, що розраховували евакуюватися з Маріуполя у суботу, 23 квітня, розігнали російські солдати. Частину мешканців міста намагалися обманом вивезти на окуповану територію Донбасу.

Тим часом російські джерела повідомляють про депортацію мешканців Маріуполя на Далекий Схід та в інші депресивні російські регіони.