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В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: деталі
На руках у громадян перебуває близько 1,3 млн одиниць зброї
фото ілюстративне

Запуск роботи Єдиного реєстру запланований на 23 червня 2023 рок

З червня цього року в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який спростить систему придбання та її продажу. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на заяву очільника МВС Ігоря Клименка.

Очільник МВС зазначив, що тепер у кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, відмітки купівлі-продажу. А при купівлі зброю можна буде вибрати і замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Відтак буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї.

Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

«Реєстр допоможе правоохоронній системі контролювати розповсюдження зброї. Треба зробити все для того, щоб українці відчували безпеку. Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання», – наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Запуск роботи Єдиного реєстру запланований на 23 червня 2023 року. За кілька тижнів його вже запустять в тестовому варіанті.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: зброя МВС війна Україна

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