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РФ намагається легалізувати депортацію з окупованих територій України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ намагається легалізувати депортацію з окупованих територій України
З 20 жовтня 2022 року Росія нібито «ввела воєнний стан» у так званих «ДНР» та «ЛНР», а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами
фото з відкритих джерел

За словами чиновника, до Держдуми внесли поправки до указів російського диктатора Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану в окупованих регіонах України

Російські чиновники хочуть легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі «порушень правил воєнного стану». Про це заявив член Ради федерації РФ Андрій Клішас, повідомляють російські ЗМІ.

За словами чиновника, до Держдуми внесли поправки до указів російського диктатора Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану в окупованих регіонах України.

«Зокрема, на підставі указів президента РФ на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента РФ, а також примусове та контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не введений», – зазначив Клішас.

Варто зауважити, що з 20 жовтня 2022 року Росія нібито «ввела воєнний стан» у так званих «ДНР» та «ЛНР», а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар під виглядом «боротьби з диверсантами».

До слова, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Крім того, з'явилися нові деталі про стан так званого «очільника МВС ЛНР» після замаху. Псевдоміністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет переніс операцію та перебуває у тяжкому стані, але його життю нічого не загрожує.

Теги: росія Україна депортація

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