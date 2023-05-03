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Зеленський прибув до Фінляндії: деталі візиту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув до Фінляндії: деталі візиту
Президент Нііністе та Зеленський востаннє зустрічалися в січні 2023 року в Києві
фото: Офіс президента

Переговори між президентом Нііністе та Зеленським стосуватимуться оборони України

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Фінляндії. Про це повідомляє канцелярія президента Фінляндії.

Зазначається, що офіційні переговори між президентом Нііністе та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації. На завершення дискусій президенти проведуть спільну пресконференцію.

У програмі Зеленського також зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Президент Нііністе та президент Зеленський востаннє зустрічалися в січні 2023 року, коли президент Нііністе відвідав Київ.

У другій половині дня президент Нііністе проведе Північно-український саміт, у якому візьмуть участь президент Нііністе та президент Зеленський, а також прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

На саміті обговорюватиметься ситуація з агресивною війною Росії в Україні, подальша підтримка України скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціатива України щодо справедливого миру. Після офіційних обговорень відбудеться спільна прес-конференція.

Прем’єр-міністри Північних країн також матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Теги: Фінляндія Володимир Зеленський Україна

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