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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Путін зрозумів слабке місце НАТО?

glavcom.ua
Для Путіна важливо показати, як він принижує країни Альянсу
карикатура: Elkin

Реакція Румунії ще більше підігріває апетит Путіна використовувати атаки по придунайським портам України

Безхребетна позиція Румунії, коли і президент, і міністр закордонних справ, і румунські медіа почали відкидати факт атаки російськими беспілотниками прикордонної території, а потім міністр оборони Румунії почав фактично натякати на реальність – шпагат вищого рівня.

Це ще більше підігріває апетит Путіна використовувати атаки по придунайським портам України в якості пихатої демонстрації здатності принижувати НАТО, підсилювати в очах європейської громадськості страх Третьої світової.

Він знає це найбільше слабке місце країн НАТО – суспільний страх. Це і є певною мірою психологічна зброя.

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Джерело
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Теги: путін Румунія НАТО

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