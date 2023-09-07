Путін зрозумів слабке місце НАТО?

Для Путіна важливо показати, як він принижує країни Альянсу

Реакція Румунії ще більше підігріває апетит Путіна використовувати атаки по придунайським портам України

Безхребетна позиція Румунії, коли і президент, і міністр закордонних справ, і румунські медіа почали відкидати факт атаки російськими беспілотниками прикордонної території, а потім міністр оборони Румунії почав фактично натякати на реальність – шпагат вищого рівня.

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Це ще більше підігріває апетит Путіна використовувати атаки по придунайським портам України в якості пихатої демонстрації здатності принижувати НАТО, підсилювати в очах європейської громадськості страх Третьої світової.

Він знає це найбільше слабке місце країн НАТО – суспільний страх. Це і є певною мірою психологічна зброя.