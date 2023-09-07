Путін зрозумів слабке місце НАТО?
Реакція Румунії ще більше підігріває апетит Путіна використовувати атаки по придунайським портам України
Безхребетна позиція Румунії, коли і президент, і міністр закордонних справ, і румунські медіа почали відкидати факт атаки російськими беспілотниками прикордонної території, а потім міністр оборони Румунії почав фактично натякати на реальність – шпагат вищого рівня.
Це ще більше підігріває апетит Путіна використовувати атаки по придунайським портам України в якості пихатої демонстрації здатності принижувати НАТО, підсилювати в очах європейської громадськості страх Третьої світової.
Він знає це найбільше слабке місце країн НАТО – суспільний страх. Це і є певною мірою психологічна зброя.
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