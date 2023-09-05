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Президент Румунії зробив шокуючу заяву щодо падіння «Шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Румунії зробив шокуючу заяву щодо падіння «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Румунія нібито має алгоритм дій на випадок, якщо «щось впаде на їхню територію»

На території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає Digi24.

«Можу вам сказати, що не було ніякої деталі, ніякого безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію», – сказав він.

Водночас Йоганніс заявив, що влада країни стурбована, оскільки російські атаки «відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією». А під час останнього саміту НАТО країни Альянсу визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо «щось впаде на їхню територію».

«Звичайно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, але це не означає, що ми хочемо, щоби щось подібне сталося», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Теги: Румунія війна безпілотник

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