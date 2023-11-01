Іран та права людини. ООН, у тебе все в порядку?

ООН не зуміла жодного разу подолати російське вето і виступити проти розв'язаної Росією ж агресії в Україні.

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В этот четверг председателем форума ООН по правам человека станет… Иран.

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Тот самый Иран, в котором совсем недавно при подавлении мирных протестов были убиты более 400 человек, а 20 человек приговорены к смертной казни, будет «защищать» права человека.

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Один из смертных приговоров уже был приведен в исполнении – осужденный был публично повешен на подъемном кране на многолюдной городской площади.

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Как и полагается делать в стране, возглавляющей в ООН форум по правам человека.⠀

Новость о новой роли Ирана в ООН появилась 30 октября, а 28 октября в Иране после 28-дневной комы умерла 17-летняя Армита Гераванд, избитая иранской полицией за «неправильное ношение хиджаба».

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Пару дней тому в ООН не сумели согласовать резолюцию, осуждающую дикое нападение ХАМАС на Израиль с 1400 зверски убитыми мирными жителями и 240 людьми, взятыми в заложники...

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Точно так же, как до этого ООН не сумела ни разу преодолеть российское вето и выступить против развязанной Россией же агрессии в Украине.

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Кстати, дроны, используемые российскими войсками в Украине для бомбардировки мирных городов, поставляет тот же Иран.

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И террористы ХАМАС, Хезболлы, йеменские хуситы, шиитские организации в Сирии получают команды и финансирование от того же Тегерана.

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Но кого в ООН это волнует?

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Есть даже удачная шутка: если вам кажется, что ваша жизнь лишена смысла, вспомните, что кто-то работает в ООН.

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Но есть и те, кто ценит ООН. Это один из основателей террористической группировки ХАМАС Муса Абу Марзук. Журналист Russia Today задал ему вопрос о том, почему ХАМАС потратил так много денег на то, чтобы выстроить под Газой огромную систему подземных тоннелей, но не потратил ни цента на защиту палестинского мирного населения и строительство бомбоубежищ.

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Ответ террориста получился показательным: «Мы построили туннели, потому что у нас не было другого способа защититься от уничтожения... В туннелях мы воюем. При этом все знают, что 75% населения сектора Газа – беженцы, поэтому обязанность их защищать лежит на Организации Объединенных Наций».

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Ну вот и ответ о том, кому и зачем нужна ООН.