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Ілон Маск збурив мережу жартом про можливу війну між США та Іраном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ілон Маск збурив мережу жартом про можливу війну між США та Іраном
Ілон Маск
Фото: verietyinfo.com

Провокаційний допис мільярдера викликав шквал критики

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск пожартував про те, що нібито Іран хоче війни з США. Такий допис він опублікував у соцмережі X.

Маск виклав на своїй сторінці мапу з неправдивою інформацією про військові об'єкти Сполучених Штатів на Близькому Сході та підписав її словами: «Іран хоче війни! Подивіться, як близько він розташував свою країну до наших військових баз».

Ілон Маск збурив мережу жартом про можливу війну між США та Іраном фото 1
фото: скриншот допису Ілона Маска

Допис мільярдера прочитали десятки мільйонів людей, а ще понад сто тисяч зробили репост.
 
Провокаційна публікація викликала шквал критики. Зокрема, відреагував і журналіст BBC Шаян Сардарізаде. Він зазначив, що США не має показаних на мапі 26 військових баз у Пакистані, Афганістані та Туркменістані. Однак ні це зауваження, ні інша критика в коментарях не змусили Маска видалити пост.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск висловив думку, що Європа рухається до громадянської війни. 

Перед цим =Маск зробив чергову скандальну заяву щодо війни Росії проти України. Він підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

До слова, днями Маск закликав до «припинення вогню» і назвав війну в Україні «безнадійною ситуацією».

Читайте також: Цинічні меми, критика контрнаступу та Starlink. Що Ілон Маск зробив для України
Теги: Ілон Маск США Іран

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