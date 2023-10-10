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У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч співробітників ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч співробітників ООН
фото ілюстративне

У сховищах ООН в Секторі Гази ховаються понад 100 тисяч люде

У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч працівників Організації Об'єднаних Націй. Більшість з них палестинці. Про це повідомив офіційний представник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік на брифінгу.

Йдеться про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР, UNRWA).

За словами Дюжарріка, переважна більшість з них – палестинці, які живуть у Газі. Це їхній дім та робоче місце. Ще орієнтовно 300 – це громадяни інших країн.

«Вони зосереджені на тому, щоб зробити все можливе у рамках своїх повноважень, щоб допомогти місцевому населенню», – заявив представник ООН.

Зазначається, що у сховищах ООН в Секторі Гази ховаються понад 100 тисяч людей. Понад 137 тисяч людей у Секторі Гази вже прийшли, щоб знайти захист в аварійних притулках Організації Об'єднаних Націй. Вони заповнені на 90%.

В ООН побоюються, що гуманітарна ситуація там може погіршуватись.

Раніше ООН назвала кількість жертв від ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: ООН війна Сектор Газа

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