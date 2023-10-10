У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч співробітників ООН

У сховищах ООН в Секторі Гази ховаються понад 100 тисяч люде

У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч працівників Організації Об'єднаних Націй. Більшість з них палестинці. Про це повідомив офіційний представник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік на брифінгу.

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Йдеться про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР, UNRWA).

За словами Дюжарріка, переважна більшість з них – палестинці, які живуть у Газі. Це їхній дім та робоче місце. Ще орієнтовно 300 – це громадяни інших країн.

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«Вони зосереджені на тому, щоб зробити все можливе у рамках своїх повноважень, щоб допомогти місцевому населенню», – заявив представник ООН.

Зазначається, що у сховищах ООН в Секторі Гази ховаються понад 100 тисяч людей. Понад 137 тисяч людей у Секторі Гази вже прийшли, щоб знайти захист в аварійних притулках Організації Об'єднаних Націй. Вони заповнені на 90%.

В ООН побоюються, що гуманітарна ситуація там може погіршуватись.

Раніше ООН назвала кількість жертв від ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.