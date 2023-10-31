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Ракетний удар по селу на Харківщині: ООН визнала вину Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по селу на Харківщині: ООН визнала вину Росії
Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області
фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Доповідь докладно описує руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі

Російські війська навмисне вдарили по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Поряд із місцем «прильоту» не було жодних ознак присутності українських військових. Це підтверджує Моніторингова місія ООН, йдеться у детальному звіті Організації про обстріл Грози.

У документі зазначається, що внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі 5 жовтня загинуло 59 людей, які були присутні на поминках.

Жертвами були 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. Усі вони – цивільні особи. Громадяни після похорону місцевого жителя, який був військовослужбовцем ЗСУ, зібралися у кафе-магазині для поминок. Вибух знищив заклад вщент.

«Як ми тоді говорили, це був один із найсмертоносніших інцидентів для цивільного населення з лютого 2022 року», – йдеться у матеріалі.

В оприлюдненому сьогодні звіті про ці події в ООН зробили висновок «про наявність розумних підстав вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, та що не було жодних ознак присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території або поблизу неї в кафе. час атаки».

Також в ООН звернули увагу, що звіт ґрунтується на інформації, зібраній та перевіреній представниками Моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ), які провели дві місії до Грози 7 та 10 жовтня.

«Колеги оглянули місце вибуху та опитали 35 осіб, у тому числі місцевих жителів, свідків, двох тих, хто вижив, медперсонал та співробітників моргу».

Доповідь докладно описує руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі. У звіті йдеться, що «російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти». Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права, наголошують в ООН.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

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Теги: вибух обстріл ракета населення гроза Харківщина ООН

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