ЗСУ знищили БТР рашистів (відео)

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«Під час спалювання БТР жодна людина не постраждала. Працює 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта», – йдеться у повідомленні.

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