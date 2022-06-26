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    Події в Україні

    ЗСУ знищили БТР рашистів (відео)

    ЗСУ знищили БТР рашистів (відео)
    фото скріншот відео

    Ворожу техніку ліквідувала 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

    Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили БТР російських окупантів. Відповідне відео розмістили на сторінці оперативного командування «Південь».

    «Під час спалювання БТР жодна людина не постраждала. Працює 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, український захисник за допомогою ПЗРК «Ігла» збив російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили БТР рашистів (відео)