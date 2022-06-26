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    Події в Україні

    Сили ППО збили над Миколаєвом ворожий безпілотник

    Триває 123 доба&nbsp;героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню - Сили ППО збили над Миколаєвом ворожий безпілотник
    Триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню
    фото з відкритих джерел

    В Баштанському районі протягом гатив по сільськогосподарським угіддям

    Сьогодні зранку підрозділи протиповітряної оборони «приземлили» безпілотник окупантів у Миколаєві. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «Ранком у передмісті Миколаєва підрозділами протиповітряної оборони знищений безпілотний літальний апарат навідного оперативно-тактичного рівню, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на обласний центр», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що в Баштанському районі протягом ночі ворог щільними обстрілами гатив по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих нема.

    Нагадаємо, що у суботу, 25 червня, у Миколаєві спочатку почався артилерійський обстріл міста. Потім був приліт ракет.

    Додамо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Рашисти намагалися йти на штурм на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте всі спроби виявилися невдалими.

    Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Теги: росія окупанти війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили над Миколаєвом ворожий безпілотник