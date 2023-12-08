Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

А якби замість ЗСУ наступала армія НАТО?

glavcom.ua
НАТО може дозволили собі одну тактику. Україна – іншу
фото з відкритих джерел

Американці наполягали на контрнаступі якомога раніше

Таке враження, ніби повернувся до роботи шеф-редактора ЗМІ. Тому що доводиться не стільки піднімати власні теми, скільки реагувати на статті інших авторів. Зараз мова про статтю у «The Washington Post» щодо підготовки та наслідків українського наступу.

Стаття є черговим підтвердженням того, що Україна – не росія. Бо в нас нічого не приховаєш, навіть, того, що відбувається на найвищому міждержавному рівні. Якщо українські розслідувачи не докопаються, то партнери допоможуть вчасно: викривальні статті – це ж не далекобійні ракети.

Не можу назвати статтю тенденційною. Звісно, вона вийшла у впливовому американському виданні, і воєнно-політичні діячі США там виглядають переконливішими і професійнішими. Але певну частину наведених у статті фактів я знав зі своїх джерел, багато про що можна було здогадатися. Тобто, у статті маємо справу не з маніпуляцією і пересмикуванням, а з розлогим оглядом реальних подій.

Після ознайомлення з наведеним матеріалом в мене залишилося лише два принципових питання:

1. Хто особисто з воєнно-політичного керівництва України наполіг на перетворенні Бахмуту в чергову «незламну фортецю»?

Ще під час боїв за місто я (і не тільки я) висловлював здивування, чому Лисичанськ-Севередонецьк ЗСУ залишили тоді, коли оборона цих населених пунктів стала нераціональною, а от за Бахмут трималися до останнього? Не зважаючи на втрати бійців і техніки, які дуже знадобилися б при нашому наступі. Тим більше, що проти нас у Бахмуті діяли зеки Пригожина, а кадрові війська агресора трималися у тилу.

2. Хто особисто з воєнно-політичного керівництва України і з яких причин затягнув український наступ з весни до осені?

У статті вказується, що американці наполягали на наступі якомога раніше. В цьому є прямий сенс, тому що ворог найбільше встиг підготуватися до нашого шалено розпіареного наступу саме літом, а от весною шанси на успіх були значно вагомішими.

Що відбулося? Чекали недоставлені гусениці та радіо для танків? Чи було страшнувато переходити від переможних телевізійних анонсів до практичної реалізації?

А що стосується концентрації наступу на одному напрямку, як пропонували американці, чи на кількох, як наполіг главком В.Залужний, то можна вважати, що нам пощастило. Бо єдиним кулаком ми, швидше за все, ворожу оборону би прорвали. І наші передові частини опинилися б майже без прикриття ППО під ударами російської авіації, якої агресор підготував несподівано багато. І тоді могло скластися, що і запланованого результату наступу не досягли б, і потім вести активну оборону, як зараз, було б ніким.

А як би наступали НАТІвці?

Спочатку одночасно полетіла б тисяча «Томагавків» та інших ракет, які би знищили ППО-ПРО ворога, включно з аеродромами базування авіації. Потім штурмова авіація зруйнували би передові позиції, а також розбомбила ворожи системи залпового вогню, команді пункти, склади і все інше. Паралельно НАТІвська артилерія по максимуму знищила б артилерію, що їй протистоїть. Потім полетіли би тисячі різних дронів, щоб зачистити все те, що вціліло, перш за все, протитанкові розрахунки на передовій.

А тільки після цього пішли б машини розмінування, а за ними, без масованого спротиву, рухали би танки і штурмові силі на бронетехніці. ЗСУ, на жаль, довелося починати відразу з останнього пункту...

НАТО може дозволили собі подібну тактику. Україна – ні.

З задоволенням написав би «поки що ні». Але не бачу рішень і дій нашого воєнно-політичного керівництва, які би дозволи використати словосполучення «поки що».

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія НАТО авіація армія Україна танки наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай обмежив проведення юаневих платежів для росіян до США, ЄС, Швейцарії та Великій Британії
Санкції в дії. Росіяни посилюють режим економії
10 листопада, 14:48
«Расмуссен виступає як наш союзник і прихильник членства України в НАТО»
План Расмуссена щодо членства України в НАТО: як нам до нього ставитись?
16 листопада, 06:59
Фінляндія планує збільшити допомогу Україні на наступний рік
Фінляндія планує збільшити допомогу Україні на наступний рік
24 листопада, 00:53
Військовозобов'язаний одержав рік позбавлення волі за ухилення від призову
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
12 листопада, 09:06
Ілон Маск уже зробив не одну скандальну заяву щодо війни РФ проти України
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
11 листопада, 12:40
Розміри та особливості будівель точно відповідають плануванню
З’явилися супутникові знімки заводу з виробництва іранських дронів у РФ
15 листопада, 18:44
Сергій Попко обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗС України у 2016-2019 роках
Росіяни оголосили у розшук голову військової адміністрації Києва
20 листопада, 15:48
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
24 листопада, 09:09
Союзники по НАТО пов’язані угодою з Росією, що не дає можливості допомогти Україні
Членство України у НАТО. Видання Politico розкрило плани союзників
4 грудня, 12:35

Олександр Кочетков

А якби замість ЗСУ наступала армія НАТО?
А якби замість ЗСУ наступала армія НАТО?
Розпад РФ. Чи треба боятися невідворотного?
Розпад РФ. Чи треба боятися невідворотного?
Програма дій для порятунку України
Програма дій для порятунку України
Критичний момент війни
Критичний момент війни
Світ впевнено божеволіє?
Світ впевнено божеволіє?
Чого очікувати від Росії взимку
Чого очікувати від Росії взимку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
13K
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
5971
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
5526
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години (мапа)
4604
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4088
На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua