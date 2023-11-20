Росіяни оголосили у розшук голову військової адміністрації Києва

Попка розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак у російському МВС не уточнюють, за якою саме

Російська влада оголосила в розшук колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України, а нині голову КМВА Сергія Попка. Про це пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що Попка розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак у російському МВС не уточнюють, за якою саме.

Слід зазначити, що Сергій Попко обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗС України у 2016-2019 роках, у жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив його на посаду начальника Київської міської військової адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пишуть російські ЗМІ, у серпні його заочно звинуватили у «злочинах на Донбасі», а саме обстрілах «Л/ДНР» з березня 2016-го до серпня 2019-го.

Зазначається, що від дій командувача начебто постраждало понад 180 осіб та було пошкоджено 370 об’єктів інфраструктури Донбасу.

Раніше повідомлялося, що Москва оголосила у розшук українського політика, який нині опікується питаннями зброї Сергія Пашинського.