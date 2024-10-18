Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО
Західні країни задоволені тим, як Україна застосовує їхгю зброю і готові переймати досвід українських вояків
фото: Міністерство оборони України

На думку Зеленського, українські захисники під час війни набули цінний бойовий досвід

Після війни в Україні буде велика армія. Бо є люди, які прийшли на війну захищати Україну, маючи іншу професію. а є ті, хто після війни оберуть долю професійного військового. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

На думку Зеленського, українські захисники під час війни набули цінний бойовий досвід, частина з них пройшли навчання на тренувальних базах НАТО, у своїй більшості ці військові мають досвід щодо використання натівської зброї та військової техніки.

«Та головне, що вони не бояться росіян, що дуже важливо. Бо ніїто зараз не знає, як ті чи інші країни-члени НАТО будуть реагувати у разі, якщо Росія перетне кордон якоїсь із країн зі складу НАТО», – заявив президент України. 

Тому, на думку Володимира Зеленського, українські військові, яких десятки тисяч, якщо вони оберуть для себе у подальшому  шлях військового, можуть бути корисні у такій ситуації для захисту кордонів НАТО.

«Наприклад, країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія – вони дуже бояться Росію і зрозуміло, чому. Тому що ми усі бачимо обличчя сучасної Росії. Вони б хотіли, щоб наші військові захищали їхні кордони», – додав Зеленський. 

Також, за словами президента, західні країни задоволені тим, як Україна застосовує їхню зброю і готові переймати досвід українських вояків. 

«Партнерам дійсно дуже подобається наш досвід. Вони дуже зацікавлені у використанні їхньої зброї нашими хлопцями. Цей досвід вони вивчають, ми їх тут приймаємо. Це відкрита для них інформація. Для тих партнерів, хто давав відповідну зброю, вони дуже задоволені. Багато нового для них, тому що в нас є досвід, яка з цієї техніки дійсно виправдовує себе на полі бою, а яка - ні. І це впливає, ми розуміємо, і на гроші для партнерів. Вони вкладають у виробництво тієї чи іншої НАТівської зброї правильно. Вони не використовують просто так, не викидають гроші. Вони знають, на чому сфокусуватися, що реально працює в час війни», – сказав Зеленський.

Також він додав, що в Україні сьогодні «одне з найкращих виробництв дронів у світі».

«Але якщо ви берете ціна-якість-кількість і ті лінії виробництва, ланцюжки виробництва, які ми змогли побудувати, цю логістику, вони дуже зацікавлені… Вони розуміють, що сьогодні вони вкладають гроші в наші дрони, а завтра ми будемо їм віддавати ці дрони. «Завтра» – я маю на увазі після війни. І вони дуже позитивно до цього ставляться… Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія - вони всі дуже зацікавлені. Зараз це один із найпотужніших партнерських союзів з Україною. Реально дуже сильний союз. Вони вкладають гроші в наше вітчизняне виробництво дронів. Вони сьогодні номер один, зараз будуть після наших останніх домовленостей із Байденом, зараз будуть Сполучені Штати вкладати в це гроші. Але на сьогодні це факт», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, західні партнери не мають альтернатив пропозиціям України, зокрема Плану перемоги. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський. Під час інтервʼю журналістка звернула увагу, що після презентації Плану перемоги від деяких іноземних представників лунала критика стосовно його реалізації. На що Зеленський наголосив, що ніхто з партнерів «вже нічого не гарантує після Будапешту (Будапештського меморандуму - «Главком»)».

Читайте також:

Теги: Єдині новини НАТО росія армія Естонія Латвія військові Литва Володимир Зеленський навчання президент кордон Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не буде оголошувати мобілізацію
ISW пояснило небажання Путіна оголошувати нову хвилю мобілізації
20 вересня, 07:23
Останні ізраїльські удари були нанесені після того, як вдень у суботу винищувачі завдали ударів по близько 180 цілях на півдні Лівану
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану
22 вересня, 03:38
Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину
Правильно чи ні? Військовий «добровільно демобілізувався» і спричинив бурю у соцмережі
23 вересня, 14:18
Президент Володимир Зеленський (по центру), лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (праворуч) та лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл
Зеленський прибув до Капітолію (відео)
26 вересня, 20:07
Основні новини ночі 29 вересня
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
29 вересня, 07:00
Генштаб заявив, що знищення окупантів триває
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
5 жовтня, 13:52
Згідно із законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених КМУ
2 млрд грн на ЗСУ: АРМА закупить військові облігації за арештовані кошти онлайн-казино
11 жовтня, 09:35
Британія не дозволяє бити по РФ своїми ракетами
Британія не змінила свою позицію щодо дозволів бити по РФ після візиту Зеленського
10 жовтня, 23:32
Черчесов очолив збірну Казахстану влітку 2024 року
Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови
16 жовтня, 17:50

Політика

Зеленський пояснив, яким союзним державам не покажуть таємні додатки плану перемоги
Зеленський пояснив, яким союзним державам не покажуть таємні додатки плану перемоги
Мобілізації з 18 років не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, – Зеленський
Мобілізації з 18 років не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, – Зеленський
«Має бути справедливо». Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
«Має бути справедливо». Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО
Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО
Зеленський: Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги»
Зеленський: Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги»
До Києва прибула заступниця держсекретаря США: мета візиту
До Києва прибула заступниця держсекретаря США: мета візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
41K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
25K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
14K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
11K
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua