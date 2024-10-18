Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО

На думку Зеленського, українські захисники під час війни набули цінний бойовий досвід

Після війни в Україні буде велика армія. Бо є люди, які прийшли на війну захищати Україну, маючи іншу професію. а є ті, хто після війни оберуть долю професійного військового. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

На думку Зеленського, українські захисники під час війни набули цінний бойовий досвід, частина з них пройшли навчання на тренувальних базах НАТО, у своїй більшості ці військові мають досвід щодо використання натівської зброї та військової техніки.

«Та головне, що вони не бояться росіян, що дуже важливо. Бо ніїто зараз не знає, як ті чи інші країни-члени НАТО будуть реагувати у разі, якщо Росія перетне кордон якоїсь із країн зі складу НАТО», – заявив президент України.

Тому, на думку Володимира Зеленського, українські військові, яких десятки тисяч, якщо вони оберуть для себе у подальшому шлях військового, можуть бути корисні у такій ситуації для захисту кордонів НАТО.

«Наприклад, країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія – вони дуже бояться Росію і зрозуміло, чому. Тому що ми усі бачимо обличчя сучасної Росії. Вони б хотіли, щоб наші військові захищали їхні кордони», – додав Зеленський.

Також, за словами президента, західні країни задоволені тим, як Україна застосовує їхню зброю і готові переймати досвід українських вояків.

«Партнерам дійсно дуже подобається наш досвід. Вони дуже зацікавлені у використанні їхньої зброї нашими хлопцями. Цей досвід вони вивчають, ми їх тут приймаємо. Це відкрита для них інформація. Для тих партнерів, хто давав відповідну зброю, вони дуже задоволені. Багато нового для них, тому що в нас є досвід, яка з цієї техніки дійсно виправдовує себе на полі бою, а яка - ні. І це впливає, ми розуміємо, і на гроші для партнерів. Вони вкладають у виробництво тієї чи іншої НАТівської зброї правильно. Вони не використовують просто так, не викидають гроші. Вони знають, на чому сфокусуватися, що реально працює в час війни», – сказав Зеленський.

Також він додав, що в Україні сьогодні «одне з найкращих виробництв дронів у світі».

«Але якщо ви берете ціна-якість-кількість і ті лінії виробництва, ланцюжки виробництва, які ми змогли побудувати, цю логістику, вони дуже зацікавлені… Вони розуміють, що сьогодні вони вкладають гроші в наші дрони, а завтра ми будемо їм віддавати ці дрони. «Завтра» – я маю на увазі після війни. І вони дуже позитивно до цього ставляться… Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія - вони всі дуже зацікавлені. Зараз це один із найпотужніших партнерських союзів з Україною. Реально дуже сильний союз. Вони вкладають гроші в наше вітчизняне виробництво дронів. Вони сьогодні номер один, зараз будуть після наших останніх домовленостей із Байденом, зараз будуть Сполучені Штати вкладати в це гроші. Але на сьогодні це факт», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, західні партнери не мають альтернатив пропозиціям України, зокрема Плану перемоги. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський. Під час інтервʼю журналістка звернула увагу, що після презентації Плану перемоги від деяких іноземних представників лунала критика стосовно його реалізації. На що Зеленський наголосив, що ніхто з партнерів «вже нічого не гарантує після Будапешту (Будапештського меморандуму - «Главком»)».