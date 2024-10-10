Наступальна операція росіян, ймовірно, завершиться найближчими місяцями – ISW

Найближчими місяцями наступ Росії на фронті в Україні може послабитись, або взагалі завершитись

Росіяни практично вичерпали свої резерви та наступальні можливості, які вони підготували для літньо-осінньої військової кампанії в Україні. Найближчими місяцями просування військ РФ може зупинитись. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Російське командування, ймовірно, прагне активізувати механізовані наступальні дії, щоб забезпечити просування своїх військ через відкриті території та закріплення в прилеглих населених пунктах на лінії фронту. Ці позиції можуть слугувати як бази для подальших наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей, таких як захоплення Курахового на заході Донецької області або Покровська, що дозволить російським військам розширити контроль над стратегічно важливими територіями.

Осінні погодні умови, ймовірно, суттєво обмежать рухливість російської піхоти. Втрата листя на багатьох листяних деревах, що утворюють вітрозахисні смуги, знизить рівень маскування для російських піхотних підрозділів восени 2024 року та взимку 2024-2025 років. Це збільшить їхню вразливість до спостереження з боку українських дронів і зробить їх більш уразливими для точних ударів тактичної зброї.

Російські війська, швидше за все, не припинять наступальні операції після осіннього сезону бездоріжжя, хоча несприятливі погодні умови, швидше за все, зменшать ефективність російської піхоти.

Російський диктатор Путін і командування РФ дотримуються стратегії, що полягає в постійному наступальному тиску на українські сили вздовж усієї лінії фронту. Мета цієї стратегії – не допустити накопичення Україною достатньої кількості ресурсів і сил для перехоплення ініціативи у військових операціях. Незважаючи на сезонні труднощі, такі як обмеження на маневрування механізованих і піхотних підрозділів, Путін, імовірно, продовжуватиме дотримуватися цього підходу, намагаючись утримати Україну під постійним тиском.

Нагадаємо, як пише The New York Times, Україна почала атаку на Росію через слабко захищену ділянку кордону. Це дало можливість швидко взяти під контроль більше території, ніж Росія захопила за майже рік свого наступу на сході України.

До слова, очевидно, на Курахівсько-Времіївському напрямку російське командування, після захоплення міста Вугледар, спробує розвинути свій успіх й вийти на рубіж Курахове – Богоявленка. Однак, спроба, це ще – далеко не досягнутий результат. Про це повідомив Костянтин Машовець координатор групи «Інформаційний спротив».

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що із урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару.