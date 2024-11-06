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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Трамп переміг? Що це означає для Путіна та майбутніх переговорів

glavcom.ua
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Чи переміг Трамп у виборах
фото: Reuters

«Путін не може обговорювати Україну поки українські війська в Курську»

Перемога (попередні результати) Трампа і мирні переговори за один день

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Путін програв вибори в США. Він грав в ситуацію 50/50 і заворушення в Вашингтоні.

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Путін має пробувати тягнути час з будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну поки українські війська в Курську. Також, нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня і погрожуючи ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так – ця теза існує в його голові, хворій на тезу «нас обманули».

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Які вимоги на переговорах (поки виключно теоретично можливих) виставлятиме Путін? Зменшення армії, буферна зона і знищення ракетних військ, як таких. Але це другорядні вимоги, адже його базова потреба – зняття санкцій. І можна з великою долею імовірності говорити, що певні санкції можуть бути знятими. Виходячи з цього, у нас може зʼявитися можливість для торгу. Головне, обрати правильну стратегію.

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На жаль, за непрямими ознаками ми можемо говорити, що в країні почалася виборча кампанія (як мінімум в головах багатьох Акторів з різних політичних таборів). І зараз ми опинимося в ситуації великої кількості компроматнмх воєн всіх проти всіх. Це вже почасти почалося, але найгарячіша фаза, з великою долею імовірності, може наступити на початку наступного року. Це в свою чергу може співпасти з теоретично можливим початком переговорів. Що безумовно, ослаблятиме наші позиціі.

Поки це дуже теоретичні розмірковування по гарячих слідах ночі виборів. Звичайно, потрібно дивитися за заявами Трампа і Гарріс. І взагалі, чи нічого не зміниться в підрахунку).

Карта президентських виборів у США

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