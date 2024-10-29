АМКУ зобов’язав «Укргазвидобування» скасувати рішення про перемогу у тендері підрядника «Роснефти»

Скаржником у спорі виступила американська USA DENIMEX INC

Комісія Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель скасувала рішення про визначення переможцем тендеру ТОВ «Везерфорд Україна», дочірньої компанії ірландсько-американської Weatherford International, яка була визнана НАЗК спонсором війни. Про це йдеться у рішення комісії АМКУ, копія якого є у розпорядженні редакції.

Скаржником у спорі виступила американська USA DENIMEX INC., яка наголосила на тому, що материнська компанія учасника конкурсу, Weatherford International, продовжує діяльність у росії, виступає одним з ключових підрядників російської корпорації «Роснефть», яку очолює близький соратник президента путіна Ігор Сечін та визнана НАЗК спонсором війни у лютому 2024 року.

«Переможець надав лист, в якому підтверджує, що власником ТОВ «Везерфорд Україна є публічна компанія Weatherford International Public Limited Company. В цьому ж документі переможець підтверджує той факт, що його засновника через ТОВ «Везерфорд», ТОВ Везерфорд Холдингз (РУС) продовжують здійснювати діяльність на території російської федерації під час війни в Україні. Додатково цю інформацію підтверджує і НАЗК, яке розмістило публікацію, в якій йдеться, що власник переможця у період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року імпортував товарів до росії на суму майже 1,5 млрд доларів», – наводить АМКУ позицію скаржника.

Як зазначається у документі, комісія АМКУ взяла до уваги те, що переможець тендеру ТОВ «Везерфорд» Україна» та російська «Везерофорд холдингз (РУС) перебувають під спільним опосередкованим контролем швейцарської Weatherford Worldwide Holdings HmbH, і таким чином надана переможцем конкурсу інформація про його відсутність зв’язків з російською федерацією є недостовірною.

«Переможець зазначив недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, в частині відсутності пов’язаності учасника з російською федерацією. Враховуючи наведене, у замовника наявні підстави для відхилення пропозиції переможця», - йдеться у рішенні комісії Антимонопольного комітету.

У резолютивній частині свого рішення комісія АМКУ зобов’язала АТ «Укргазвидобування» скасувати рішення про визначення ТОВ «Везерфорд Україна» переможцем процедури закупівлі.

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Нагадаємо, 23 жовтня 2024 року стало відомо, що у тендері «Укргазвидобування» на закупівлю обладнання на суму 64 млн гривень взяла участь фірма «Везерфорд Україна» – дочірня компанія ірландсько-американської Weatherford International, яка була визнана НАЗК спонсором війни.