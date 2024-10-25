КНДР направляє другу партію солдатів до Росії – Bloomberg

Північна Корея надішле додаткові війська до Росії, кажуть південнокорейські шпигуни

Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Наразі перша група з 1,5 тис. елітних спецназівців проходить підготовку на Далекому Сході; вони прибули до порту Владивостока з 8 по 13 жовтня після першого візиту російських військово-морських суден у води КНДР з 1990 року. Як очікується, до Росії прибуде 10 тис. північнокорейських військових, наголошується в документах розвідки Південної Кореї.

Північна Корея, окрім солдатів, направила до Росії кілька високопоставлених офіцерів, включаючи генерала, який командує спеціальними операціями. Ці війська відносяться до найбільш елітних сил КНДР, відомих як Штурмовий корпус. У Сеулі уточнили, що з серпня минулого року Пхеньян відправив Москві близько 8 млн снарядів калібром 122 мм і 152 мм; крім того, на полі бою було зафіксовано застосування ста ракет Хвасон-11 та протитанкових систем Булсе-4.

За словами південнокорейського високопосадовця, такі дані значно перевищують європейські оцінки обсягів поставок північнокорейської зброї до Росії. Сеул має намір подати цю інформацію на засіданні НАТО 28 жовтня, уточнили Bloomberg два поінформовані джерела.

Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що північнокорейські війська будуть спрямовані на передові позиції на фронті після завершення підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовіщенську. Російське командування планує забезпечити північнокорейців зброєю та уніформою, а також надати їм фальшиві посвідчення особи, щоб вони були схожі на жителів східних регіонів Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.