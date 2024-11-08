Путін зізнався, як тепер до нього ставляться західні лідери (відео)

Путін пожалівся, що раніше західні лідери мало не щотижня йому дзвонили, а тепер раптом перестали

Глава Кремля визнав, що був би не проти відновити контакти із західними лідерами

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що керівники західних країн перестали йому дзвонити. Про це він заявив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» у Сочі.

Глава Кремля стверджує, що не посоромився б першим зателефонувати переможцю президентських виборів у США Дональду Трампу, але не робить цього. Путін ображено зізнається: керівники західних країн перестали йому дзвонити.

«Вони (західні лідери, – «Главком») мало не щотижня мені дзвонили, а потім раптом припинили. Не хочуть – ну й не треба. Ми, як бачите, живі і здорові. І нічого, розвиваємося, йдемо вперед», – сказав диктатор.

При цьому Путін зауважив, що якщо хтось із західних лідерів захоче відновити контакти з Росією, то він «нічого проти не має».

Путін зізнався, що йому тепер ніхто не дзвонить зі світових лідерів, але він чекає pic.twitter.com/NIC6tgOJmh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2024

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна «визнавала Україну в кордонах 1991 року лише за умови її нейтралітету». Про це він заявив на щорічному засіданні клубу «Валдай» у Сочі. Курс України на Північноатлантичний альянс, за його словами, є порушенням укладених після розпаду СРСР домовленостей.

До слова, план Путіна збігається з варіантами врегулювання конфлікту, які нібито розглядає команда Трампа. Як написала The Wall Street Journal, усі варіанти, пропоновані радниками новому президенту США, передбачають заморожування поточної лінії фронту і призупинення переговорів про вступ України до НАТО. Офіс президента України вже відреагував на цю інформацію.

Також повідомлялося, що плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ. Для самого Путіна це був би дуже поганий сценарій. Про це повідомляло The Washington Post. Видання наголошує, що для Путіна вибори у США відбуваються в критичний момент, оскільки він і президент України Володимир Зеленський стикаються з дедалі більшим тиском, адже повномасштабна війна триває вже майже три роки.