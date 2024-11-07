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Путін готовий до миру? Держдеп США зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін готовий до миру? Держдеп США зробив заяву
Раніше Путін заявляв, що Москва начебто ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни
фото з відкритих джерел

Речник Державного департаменту США прокоментував чутки про готовність Путіна до переговорів у питанні війни

Сполучені Штати Америки наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми не бачимо жодних підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН», – сказав Міллер.

Посадовець зазначив, що це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, «та й не повинен бути зацікавлений».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак наразі невідомо, чи вдасться йому це зробити.

За словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться реалізувати план закінчення війни, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

Зеленський наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого рішення. За словами президента, Україна хоче справедливого закінчення війни, натомість він вважає, що швидке закінчення війни може призвести до втрат України.

Зазначимо, Дональд Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною: «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – «Главком»), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості».

Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. Також Трамп зазначав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години.

«Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте», – казав Трамп.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

До слова, The Washington Post пише, що плани Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ. Для самого російського диктатора Володимира Путіна це був би дуже поганий сценарій.

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Теги: війна путін переговори Держдепартамент США

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