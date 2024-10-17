Україна оголосить мобілізацію жінок? Залужний назвав умову

«Ми повинні запобігти повномасштабній війні в Європі іншими способами, а не шляхом призову українських жінок»

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої необхідності. Про це він заявив під час виступу Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House)

«Якщо доведеться мобілізувати жінок, щоб врятувати Європу від війни, ми, безумовно, це зробимо. Але, я вважаю, що ми повинні запобігти повномасштабній війні в Європі, як це було в 1939 році, іншими способами, а не шляхом призову українських жінок», – наголосив він.

Залужний також зазначив, що не хоче дорікати Заходу, а лише донести свою думку і не допустити повторення помилок. «Я всього лиш хочу, щоб пан Джорджа Сантаяна (автор висловлювання «Той, хто не пам’ятає свого минулого, приречений на те, щоб пережити його знову» – «Главком») був не правий. Або ми, людство, у чиїх руках доля 21 століття, були розумними і пам’ятали своє минуле, щоб не пережити його в майбутньому», – сказав Залужний.

Нагадаємо, Залужний підтримує план перемоги України у війні проти Росії, але зауважує, що у війні «немає ніяких прогнозів – є математика». Про це повідомила журналістка Ніна Кур'ята, яка поцікавилася думкою колишнього головнокомандувача ЗСУ щодо плану.

Також Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. Посол додав, що Україну здатна врятувати лише молодь: «Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди».