Путін зробив нову цинічну заяву про кордони України

Путін визнав, що порушив міжнародно визнані кордони України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна «визнавала Україну в кордонах 1991 року лише за умови її нейтралітету». Про це він заявив на щорічному засіданні клубу «Валдай» у Сочі. Курс України на Північноатлантичний альянс, за його словами, є порушенням укладених після розпаду СРСР домовленостей.

«Ми завжди визнавали Україну в кордонах у рамках домовленостей після розпаду СРСР. Але в декларації також зазначено, що Україна є нейтральною державою. На цій базі ми визнавали і кордони. Українське керівництво змінило положення і вирішило вступити до НАТО. А ми так не домовлялися», – висловився Путін.

Він також вкотре назвав «державним переворотом» Помаранчеву революцію та Революцію Гідності в Україні.

Водночас, рішення «Донбасу і Новоросії» про «суверенітет», на його думку, є цілком легітимними: вони, мовляв, мали право ухвалити рішення, а РФ – їх підтримати.

Путін наголосив, що для припинення війни Україна має піти на угоду, яка, фактично, дублює Стамбульські домовленості: анексовані Росією регіони мають залишитися у її складі, а Київ мусить гарантувати, що Україна лишатиметься у нейтральному статусі.

План Путіна збігається з варіантами врегулювання конфлікту, які розглядає команда Трампа. Як написала The Wall Street Journal, усі варіанти, пропоновані радниками новому президенту США, передбачають заморожування поточної лінії фронту і призупинення переговорів про вступ України до НАТО.

Нагадаємо, плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ. Для самого російського диктатора Володимира Путіна це був би дуже поганий сценарій. Про це повідомляє The Washington Post. Видання наголошує, що для Путіна вибори у США відбуваються у критичний момент, оскільки він і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, адже повномасштабна війна триває вже майже три роки.