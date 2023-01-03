Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму
Воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії
фото з відкритих джерел

Окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті «Феодосія-13» у с. Краснокам’янка

У тимчасово окупованому Криму росіяни тримають носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в коментарі «Укрінформу».

Він зауважив, що воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована. «Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є», – повідомив Черняк.

Представник воєнної розвідки додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті «Феодосія-13» у с. Краснокам’янка, аби підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак наразі невідомо, чи завершені ці роботи.

Говорячи про ризики нанесення ядерного удару Росією, представник воєнної розвідки зауважив, що «країна-окупант здатна на все».  «Однак сподіваємося, міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, аби не призвести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій», – наголосив Черняк.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив .що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням. 

Читайте також:

Теги: окупанти Крим ядерна зброя росіяни розвідка Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змушена ставати сильнішою у військовому плані
Чи потрібна Україні ядерна зброя
3 листопада, 2022, 13:29
Президент Франції Емманюель Макрон
Макрон та ядерна зброя. Чи є тут зрада?
13 жовтня, 2022, 14:56
В ядерній війні переможців не буде
Ядерна зброя не гарантує Росії перемоги у війні – глава МЗС Фінляндії
29 листопада, 2022, 23:27

Події в Україні

The New York Times: удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна
The New York Times: удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна
Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму
Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму
«Укразалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво
«Укразалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво
Чи буде відключення світла: «Укренерго» зробило прогноз на 3 січня
Чи буде відключення світла: «Укренерго» зробило прогноз на 3 січня
Знесли одним ударом: Гайдай оприлюднив відео підриву складу БК у Сватовому
Знесли одним ударом: Гайдай оприлюднив відео підриву складу БК у Сватовому
ЗСУ повідомили, скільки іранських дронів збили за дві доби нового року
ЗСУ повідомили, скільки іранських дронів збили за дві доби нового року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
17K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
7936
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту