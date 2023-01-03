Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму

Окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті «Феодосія-13» у с. Краснокам’янка

У тимчасово окупованому Криму росіяни тримають носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в коментарі «Укрінформу».

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Він зауважив, що воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована. «Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є», – повідомив Черняк.

Представник воєнної розвідки додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті «Феодосія-13» у с. Краснокам’янка, аби підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак наразі невідомо, чи завершені ці роботи.

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Говорячи про ризики нанесення ядерного удару Росією, представник воєнної розвідки зауважив, що «країна-окупант здатна на все». «Однак сподіваємося, міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, аби не призвести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій», – наголосив Черняк.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив .що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.