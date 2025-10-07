ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО

РФ реалізує довгострокові стратегічні плани, які можуть слугувати частиною підготовки до майбутнього конфлікту

Російська Федерація прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель Військово-морських сил України або іноземне цивільне судно в європейському порту. «Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій», – йдеться у звіті.

Фахівці наголошують, що Росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися – найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО. «Ця модель організованої діяльності припускає, що Росія вступила в першу фазу підготовки – «Фазу 0» – для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому Росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-Росія», – йдеться в матеріалі.

Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити. «Росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і Росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз», – пояснюють аналітики.

Інститут вивчення війни стверджує, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

«Росія прагне використати страх у Європі, щоб домогтися поступок у своїй війні проти України та можливу майбутню війну з НАТО... Росія також намагається підштовхнути Європу до скорочення або припинення її поточних зусиль зі зміцнення своєї оборони з побоювання, що ці зусилля спровокують російські напади... Кремль створює умови для виправдання і мобілізації громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО», – зазначено у звіті.

Нагадаємо, німецька розвідка має докази, що в Кремлі точаться обговорення плану нападу на НАТО.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу».