Головна Світ Політика
search button user button menu button

ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
Путін прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО
скріншот з відео російських ЗМІ

РФ реалізує довгострокові стратегічні плани, які можуть слугувати частиною підготовки до майбутнього конфлікту

Російська Федерація прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель Військово-морських сил України або іноземне цивільне судно в європейському порту. «Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій», – йдеться у звіті.

Фахівці наголошують, що Росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися – найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО. «Ця модель організованої діяльності припускає, що Росія вступила в першу фазу підготовки – «Фазу 0» – для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому Росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-Росія», – йдеться в матеріалі.

Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити. «Росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і Росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз», – пояснюють аналітики.

Інститут вивчення війни стверджує, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

«Росія прагне використати страх у Європі, щоб домогтися поступок у своїй війні проти України та можливу майбутню війну з НАТО... Росія також намагається підштовхнути Європу до скорочення або припинення її поточних зусиль зі зміцнення своєї оборони з побоювання, що ці зусилля спровокують російські напади... Кремль створює умови для виправдання і мобілізації громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО», – зазначено у звіті.

Нагадаємо, німецька розвідка має докази, що в Кремлі точаться обговорення плану нападу на НАТО.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу». 

Читайте також:

Теги: росія НАТО ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30
Центри проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
10 вересня, 10:59
Москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами
ISW пояснив, як Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа
19 вересня, 09:54
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
28 вересня, 04:05
Колишні українські військовополонені розповідають про жорстоке поводження та тортури в колонії ВК-10 у Мордовії
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
4 жовтня, 04:15
Колишня помічниця Байдена Тара Рід набула російського громадянства
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
23 вересня, 12:05
Туреччина не хоче відмовлятись від газу з РФ
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
3 жовтня, 09:47
Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
29 вересня, 12:03

Політика

Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT
Як Путін веде війну проти Європи? Мерц зробив гучну заяву
Як Путін веде війну проти Європи? Мерц зробив гучну заяву
Верховний суд США відхилив апеляцію Сбербанку у справі MH17
Верховний суд США відхилив апеляцію Сбербанку у справі MH17
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua