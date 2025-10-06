Головна Світ Політика
Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження
Путін і Нетаньягу обговорили розвиток подій на Близькому Сході
фото: reuters

«Напередодні дня народження Володимира Путіна прем'єр-міністр Ізраїлю висловив йому найкращі побажання»

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кремля.

Путін та Нетаньягу обговорили розвиток подій на Близькому Сході, в тому числі в контексті плану нормалізації в секторі Газа, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Як зазначили в Кремлі, Путін під час розмови підтвердив позицію Росії щодо комплексного врегулювання палестинського питання.

«Крім того, проведено обмін думками з інших регіональних тем. Зокрема, висловлено зацікавленість у пошуку переговорних розв'язок щодо ситуації навколо іранської ядерної програми та подальшої стабілізації в Сирії», – йдеться в повідомленні.

Також йдеться, що «напередодні дня народження Володимира Путіна прем'єр-міністр Ізраїлю висловив йому найкращі побажання».

Нагадаємо, 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження.

Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження
Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження
