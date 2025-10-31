CNN: Ядерні погрози Путіна та відповідь Трампа можуть занурити світ у небезпечну еру

Путін та Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня

Демонстрація нової російської зброї не мала впливу на США, проте спонукала Трампа оголосити про відновлення ядерних випробувань

Постійне брязкання Кремля ядерною зброєю, ймовірно, вплинуло на рішення Білого дому: президент США Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Наказ Трампа з’явився через кілька годин після заяви російського президента Володимира Путіна про успішне випробування нової ядерної зброї. Під час візиту до московського госпіталю, де він зустрічався з пораненими військовими, Путін оголосив про випробування підводної торпеди «Посейдон», потужність якої, за його словами, значно перевищує можливості ракети «Сармат».

CNN зазначає, що це вже другий випадок за тиждень, коли Росія оголошує про нові елементи свого ядерного арсеналу. Дія договору СНО-1 між США і Росією, що обмежує ядерні арсенали, завершується у лютому 2026 року. Крім «Посейдона», Кремль також нещодавно випробував крилату ракету «Буревісник» із ядерною силовою установкою.

За даними видання, Москва розглядає свої ядерні демонстрації не лише як пряму загрозу, але й як дипломатичний інструмент для привернення уваги США та Заходу і тиску на Україну. Кремль уже зазнає тиску щодо України: з одного боку – дискусії про постачання Україні ракет Tomahawk, а з іншого – невдачі у змушенні Києва та європейських союзників прийняти умови Кремля щодо припинення війни.

CNN підкреслює, що реакція Білого дому була неочікуваною: Трамп, розчарований відмовою Росії припинити війну проти України, скасував саміт з Путіним у Будапешті та запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній. Водночас демонстрація нової російської зброї не мала помітного впливу на США, проте спонукала Трампа оголосити про відновлення ядерних випробувань.

«Це може стати уроком щодо небезпеки необережних висловлювань про ядерну зброю у дедалі більш нестабільному світі. Намагання Кремля підкріпити свої ультиматуми щодо України занурює світ у нову, небезпечну і непередбачувану еру», – підсумовує CNN.

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

Як відомо, останнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.