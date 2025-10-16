Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова
Бортніков стверджував, що МІ-6 нібито «забезпечила пропагандистський супровід»
фото: СБУ

СБУ відповіла на звинувачення Бортнікова про «Павутину» і «кураторство МІ-6»

Служба безпеки України жорстко відповіла на заяви Голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова, який вкотре спробував виправдати провал російських спецслужб, звинувативши британську розвідку МІ-6 у «кураторстві» та допомозі СБУ в проведенні спецоперації «Павутина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

СБУ заявила, що сприймає такі заяви ворога виключно як спробу «виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією». Служба безпеки категорично спростовує причетність іноземних партнерів:

«Павутина» – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами... Адже завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про «всесильність ФСБ» розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ», – зазначає джерело в СБУ.

Спецоперація СБУ «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. Її хід контролював особисто Президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням «Павутини» безпосередньо Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

В результаті Служба безпеки України уразила 41 літак РФ, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

Бортніков стверджував, що МІ-6 нібито «забезпечила пропагандистський супровід», «вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії».

«Під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської делегації у Стамбулі було проведено операцію СБУ «Павутина». Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії», – заявив Бортніков.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила відео зі спецоперації «Павутина», на якому видно повний шлях одного із FPV-дронів СБУ до ураження російського літака. 

Читайте також:

Теги: війна ФСБ СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валентин Манько
«Це сили швидкого реагування». Інтерв'ю з командувачем новостворених Штурмових військ ЗСУ
27 вересня, 10:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Тривалість життя українців скорочується, а демографічна ситуація погіршується через війну
Науковиця пояснила, як війна впливає на вікову структуру населення України
24 вересня, 09:39
Сирський заявив, ключовим елементом тактики ШВ є постійна розвідка
«Штурмовик – це не камікадзе». Сирський пояснив, що таке активна оборона
26 вересня, 13:56
Корпуси інвестують значні ресурси у створення власних брендів для рекрутингу
«Азов», «Хартія» і «Третя штурмова» розкрили секрет успіху у залученні людей до армії
Сьогодні, 11:12
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Сили оборони повідомили про ситуацію в Куп'янську
19 вересня, 16:46
Зеленський зазначив, що українські військові знищують російські сили
Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині
19 вересня, 19:44
Офіцер Андрій Іллєнко розповів про тактику ворога та інтенсивність боїв на Донбасі
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога
8 жовтня, 12:41
Суддя Микола Глотов спричинив переполох серед окремих адвокатів своєю публікацією про великі суми застав
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
9 жовтня, 11:38

Події в Україні

Росіяни вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є жертви
Росіяни вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є жертви
СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова
СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова
Вирощують овочі, вчать українську мову. Як живуть російські окупанти в полоні (фото)
Вирощують овочі, вчать українську мову. Як живуть російські окупанти в полоні (фото)
Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»
Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua