СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова

СБУ відповіла на звинувачення Бортнікова про «Павутину» і «кураторство МІ-6»

Служба безпеки України жорстко відповіла на заяви Голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова, який вкотре спробував виправдати провал російських спецслужб, звинувативши британську розвідку МІ-6 у «кураторстві» та допомозі СБУ в проведенні спецоперації «Павутина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

СБУ заявила, що сприймає такі заяви ворога виключно як спробу «виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією». Служба безпеки категорично спростовує причетність іноземних партнерів:

«Павутина» – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами... Адже завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про «всесильність ФСБ» розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ», – зазначає джерело в СБУ.

Спецоперація СБУ «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. Її хід контролював особисто Президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням «Павутини» безпосередньо Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. В результаті Служба безпеки України уразила 41 літак РФ, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

Бортніков стверджував, що МІ-6 нібито «забезпечила пропагандистський супровід», «вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії».

«Під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської делегації у Стамбулі було проведено операцію СБУ «Павутина». Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії», – заявив Бортніков.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила відео зі спецоперації «Павутина», на якому видно повний шлях одного із FPV-дронів СБУ до ураження російського літака.