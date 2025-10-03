Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для ВМС США
фото з відкритих джерел

Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для ВМС США

Вашингтон розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет, але поставки ракет «Томагавк» виглядають малоймовірними, оскільки запаси цієї зброї використовуються для потреб ВМС США та інших стратегічних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Reuters пише, що ракети «Томагавк», які мають дальність до 2500 км, могли б дозволити Україні завдати ударів по російських цілях, зокрема в глибині території, включаючи військові бази та енергетичні об’єкти. Однак американські чиновники та джерела, знайомі з постачанням зброї, вказують на обмежену кількість ракет у наявності та на можливість надання інших варіантів озброєння.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп нещодавно змінивши свою позицію щодо війни в Україні, виявив готовність допомогти Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру, що вказує на зміну в американській стратегії. Водночас Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для військово-морських сил США, зокрема через їхню високу вартість і обмежене виробництво.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після його зустрічі з президенто США Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ.

«Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Не знаю, побачимо», – каже він.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

Теги: військові Пентагон ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дальність застосування однієї з презентованих ракет сягає до 855 км
Виробник «Фламінго» анонсував розробку нових ракет
4 вересня, 15:17
Олександр Псяровський став на захист України у 2022 році
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
5 вересня, 09:00
Рютте: Ви будете бачити безперервний потік американської зброї до України, який буде оплачуватися союзниками
Рютте заявив, що Україна отримуватиме безперервний потік американської зброї
26 вересня, 00:15
Буча у 2022 році
The Times оприлюднив імена 13 російських військових, причетних до злочинів у Бучі
29 вересня, 00:50
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
Президенти узгодили подальші контакти щодо оборонної співпраці
Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю
Вчора, 19:18
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Зеленський призначив першого військового омбудсмена
19 вересня, 19:59
Посольство Польщі в Києві
Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польщі
28 вересня, 18:20
Внаслідок масованого ворожого обстрілу столиці загинуло 4 особи, серед них дитина
Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну
28 вересня, 16:51

Політика

Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
Україна відреагувала на теракт у синагозі Манчестера
Україна відреагувала на теракт у синагозі Манчестера
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua