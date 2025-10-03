Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні

Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для ВМС США

Вашингтон розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет, але поставки ракет «Томагавк» виглядають малоймовірними, оскільки запаси цієї зброї використовуються для потреб ВМС США та інших стратегічних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Reuters пише, що ракети «Томагавк», які мають дальність до 2500 км, могли б дозволити Україні завдати ударів по російських цілях, зокрема в глибині території, включаючи військові бази та енергетичні об’єкти. Однак американські чиновники та джерела, знайомі з постачанням зброї, вказують на обмежену кількість ракет у наявності та на можливість надання інших варіантів озброєння.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп нещодавно змінивши свою позицію щодо війни в Україні, виявив готовність допомогти Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру, що вказує на зміну в американській стратегії. Водночас Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для військово-морських сил США, зокрема через їхню високу вартість і обмежене виробництво.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після його зустрічі з президенто США Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ.

«Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Не знаю, побачимо», – каже він.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.