Бельгійський виробник ракет б’є на сполох через дрони над заводом

Провідна європейська компанія з протиповітряної оборони закликає владу дозволити збивати або глушити дрони над виробничими об’єктами через загрозу безпеці

У Бельгії над заводом Thales Belgium пролітає дедалі більше безпілотників, про що компанія повідомляє та закликає владу встановити чіткі правила їх нейтралізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора компанії Алена Кеврена в Politico.

За словами директора Thales Belgium Алена Кеврена, над об’єктом Еvegnеe Fort у східному регіоні Льєж, де компанія має ліцензію на складання та зберігання вибухових компонентів для 70‑мм ракет, останнім часом зафіксовано «набагато більше» дронів, ніж кілька місяців тому. Компанія одночасно нарощує виробництво – планує подвоїти потужності з виробництва некерованих і лазерно‑керованих ракет FZ275 до 70 тис. одиниць на рік за умови стабільного попиту.

Кеврен зазначив, що Thales встановила системи виявлення на своїх майданчиках і може використовувати засоби глушіння сигналу та системи для збивання безпілотників. Однак використання таких засобів у Бельгії наразі обмежене законодавством.

Він пояснив, що французька багатонаціональна компанія доклала «величезних зусиль» для встановлення систем виявлення на своїх об’єктах. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для керування дронами та їх збивання. Але проблема, за словами Керена, полягає в тому, що компанія не має законного дозволу на блокування дронів. Одним із занепокоєнь щодо збивання безпілотників є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Через це Thales просить владу окреслити, де закінчуються повноваження поліції і починаються обов’язки приватних компаній, а також встановити «правильний процес» реагування на подібні інциденти.

Коментарі представників Thales прозвучали на тлі хвилі повідомлень про безпілотні апарати у ряді європейських країн – зокрема Польщі, Румунії, Німеччини, Норвегії та Данії. Деякі зафіксовані дрони мали військове походження, у тому числі російські, походження інших не визначено. У відповідь на загрози кілька країн уже запроваджували тимчасові обмеження на польоти дронів, а НАТО оголосило програму «Східний вартівник» для посилення протиповітряного захисту.

Нагадаємо, що українські військові продовжують ділитися досвідом протидії безпілотникам із партнерами в Європі. Під час навчань у Данії фахівці ЗСУ використали дрони-перехоплювачі для знешкодження ударних безпілотників. Зокрема, дрон українського виробництва «Стінг» ефективно знищив датський дрон «Банши».