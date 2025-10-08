Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Бельгійський виробник ракет б’є на сполох через дрони над заводом

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Бельгійський виробник ракет б’є на сполох через дрони над заводом
Європейський виробник ракет попереджає про загрозу дронів над заводами
фото з відкритих джерел

Провідна європейська компанія з протиповітряної оборони закликає владу дозволити збивати або глушити дрони над виробничими об’єктами через загрозу безпеці

У Бельгії над заводом Thales Belgium пролітає дедалі більше безпілотників, про що компанія повідомляє та закликає владу встановити чіткі правила їх нейтралізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора компанії Алена Кеврена в Politico.

За словами директора Thales Belgium Алена Кеврена, над об’єктом Еvegnеe Fort у східному регіоні Льєж, де компанія має ліцензію на складання та зберігання вибухових компонентів для 70‑мм ракет, останнім часом зафіксовано «набагато більше» дронів, ніж кілька місяців тому. Компанія одночасно нарощує виробництво – планує подвоїти потужності з виробництва некерованих і лазерно‑керованих ракет FZ275 до 70 тис. одиниць на рік за умови стабільного попиту.

Кеврен зазначив, що Thales встановила системи виявлення на своїх майданчиках і може використовувати засоби глушіння сигналу та системи для збивання безпілотників. Однак використання таких засобів у Бельгії наразі обмежене законодавством.

Він пояснив, що французька багатонаціональна компанія доклала «величезних зусиль» для встановлення систем виявлення на своїх об’єктах. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для керування дронами та їх збивання. Але проблема, за словами Керена, полягає в тому, що компанія не має законного дозволу на блокування дронів. Одним із занепокоєнь щодо збивання безпілотників є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Через це Thales просить владу окреслити, де закінчуються повноваження поліції і починаються обов’язки приватних компаній, а також встановити «правильний процес» реагування на подібні інциденти.

Коментарі представників Thales прозвучали на тлі хвилі повідомлень про безпілотні апарати у ряді європейських країн – зокрема Польщі, Румунії, Німеччини, Норвегії та Данії. Деякі зафіксовані дрони мали військове походження, у тому числі російські, походження інших не визначено. У відповідь на загрози кілька країн уже запроваджували тимчасові обмеження на польоти дронів, а НАТО оголосило програму «Східний вартівник» для посилення протиповітряного захисту.

Нагадаємо, що українські військові продовжують ділитися досвідом протидії безпілотникам із партнерами в Європі. Під час навчань у Данії фахівці ЗСУ використали дрони-перехоплювачі для знешкодження ударних безпілотників. Зокрема, дрон українського виробництва «Стінг» ефективно знищив датський дрон «Банши».

Читайте також:

Теги: військові дрон Бельгія завод росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Босацький заявив, що Польща не дозволить себе залякати і її рішучість підтримувати Україну залишається непохитною
На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
13 вересня, 01:15
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС
15 вересня, 14:59
Сибіга: Це наша дзеркальна відповідь
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
26 вересня, 13:11
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
27 вересня, 04:36
Ворог цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру Одеси
Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч
2 жовтня, 05:57
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Порушено повітряний простір Естонії, призначено військового омбудсмена. Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:15
Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
3 жовтня, 14:30

Економіка

Бельгійський виробник ракет б’є на сполох через дрони над заводом
Бельгійський виробник ракет б’є на сполох через дрони над заводом
Світова ціна на золото побила рекорд
Світова ціна на золото побила рекорд
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
Ціни на житло в ЄС продовжують зростати: дві країни демонструють рекорд
Ціни на житло в ЄС продовжують зростати: дві країни демонструють рекорд
Бракує понад мільйон квартир: у Німеччині посилюється житлова криза
Бракує понад мільйон квартир: у Німеччині посилюється житлова криза
Росія підвищить податки для продовження війни в Україні
Росія підвищить податки для продовження війни в Україні

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua