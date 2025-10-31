Головна Світ Політика
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони атакували крилатими ракетами електричну інфраструктуру РФ
фото: ВМС ЗСУ

Удар здійснили підрозділи Військово-морських сил

Військово-морські сили ЗСУ атакували крилатими ракетами «Нептун» Орловську ТЕЦ та електричну підстанцію «Новобрянська». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ВМС.

За словами військових, обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу – серйозний удар по логістиці окупантів. «Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Основне призначення ТЕЦ полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів. Також у Володимирській області було атаковано підстанцію.

До слова, вчора, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Раніше The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя,

