Зеленський назвав точку на карті України, яка сьогодні найбільше хвилює світових лідерів

Президент: «Усі питають: «Що там на Запорізькій атомній станції»

Увесь світ цікавиться тим, що відбувається на Запорізькій атомній станції, яку постійно обстрілюють росіяни. Про це на закритій конференції розповів Володимир Зеленський, де був присутній «Главком».

Глава держави розповів про ситуацію на Запорізькій атомній станції, де через обстріли росіян лінії електропостачання залишаються перебитими з обох боків. «Росіяни роблять теракти, вбивства цивільних людей, удари про енергетиці і залізниці тощо. Наприклад, атомна електростанція, ЗАЕС. Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Всі питають: «Що там на Запорізькій атомній станції, що там відбувається, яка загроза, чи може бути вибух?», – сказав Зеленський.

«Ніколи так не було, щоб станція так довго працювала на дизелі без електропостачання. З обох боків – нашого контролю і тимчасово окупованої території – лінії були перебиті. Росіяни їх перебили, коли вони її захоплювали. Ми ж не один раз ремонтували – люди гинули у нас, бо вони обстрілювали ремонтні бригади. Ми пропонували ремонтувати одночасно з обох сторін, без стрільби, але росіяни проти і стріляють», – зазначає Зеленський.

Президент додав, що після зустрічі з Дональдом Трампом відбувається активний діалог на різних рівнях, включно зі спецслужбами та військовими, і він оцінює його як важливий для координації безпеки.

«На різних рівнях триває діалог з американською стороною: Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони, спецслужби та військові. Вони спілкуються, приїжджають, мають діалог. І всі, до речі, говорять, що незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС понад тиждень працює на резервних дизель-генераторах через відключення від української енергосистеми. За даними Міненерго, палива для генераторів вистачить на 10 днів, після чого може виникнути серйозна загроза розплавлення ядерного палива. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі підтвердив небезпечність ситуації та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб запобігти ядерній катастрофі та повернути контроль над станцією.