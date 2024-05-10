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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі

glavcom.ua
Дії росіян не стали раптовими для українського командування
фото з відкритих джерел

Російська атака на Харківську область 10 травня

Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища – Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано у районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт – Стрілеча.

Цей район під кордоном за виключенням Стрілеча був фактично сірою зоною, і як виявилось лінія оборони там не була розгорнута, і тому противнику вдалось без особливих перешкод створити плацдарм шириною до 10 км та глибиною до 5 км на території України. Загальна площа захопленої території понад 30 квадратних кілометрів. Це приблизно до 40 км від Харкова.

Дії росіян не стали раптовими для українського командування. Але чому ворогу вдалось так швидко силами піхоти захопити таку значну територію – велике питання. Звичайно, сили там не рівні, наші тактичні резерви у нас діють з глибини, бо ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження – авіації та артилерії. Але про наступ говорили багато місяців і підготуватись, щоб піхота не йшла маршем будь достатньо часу.

Подальший наступ противника призупинено, завдяки розгортанню наших військ та нанесенню вогневого ураження по росіянах.

Але організація оборони на деяких ділянках була ефективною, а на ділянці Стрілеча – неефективною. Тому російські війська намагаються просуватись далі. Ворога провокує слабкість. Бронетехніка здійснила підвіз піхоти на російській території, але на нашу територію на початку атаки не заходила. Але очевидно, що зараз бронетехніка буде заходити для підтримки подальших дій піхоти.

Ворог просувається повільно окремими групами піхоти, чисельністю до взводу кожна. Також противник перетнув кордон у районі Вовчанська. Характер дій противника – розвідка боєм, яка проводиться значними силами піхоти. На даний момент противник створив плацдарм для подальших дій, але сил для швидкого розгортання масштабного наступу на саме місто Харків на даний момент у цьому районі не має.

Очевидно, подальший розвиток подій буде залежить від відповідних дій наших військ – якщо росіяни зазнають великих втрат та зустрінуть потужний опір, вони не підуть далі і будуть закріплятись на захопленій ділянці. Але якщо їх не зупинити та не завдати великих втрат, вони почнуть захоплювати інші ділянки вздовж кордону, щоб спочатку відсунути фронт від кордону з РФ, а далі використати цей фронт як можливий плацдарм для наступу більш значними силами.

На даний момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова, загрози швидкого захоплення міста не існує. Для захисту Харкова наше командування зосередило значні сили.

Але ситуація дуже небезпечна на майбутнє та вимагає швидких та професійних дій українського командування, щоб перехопити тактичну ініціативу за рахунок розвідки та точного ураження російської піхоти.

Головне – нікого зараз не гнати без підготовки «вперед-вперед», щоб відзвітувати вищому керівництву про нібито вжиті заходи, а діяти системно, планувати усі кроки з точки зору тактики та наявних сил, застосувати максимально дрони. У нас є там чим бити по ворогу.

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Джерело
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Теги: Харків наступ ворог фронт Україна Харківщина війна окупанти росія розвідка росіяни

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Юрій Бутусов

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