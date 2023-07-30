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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?

glavcom.ua
У ФРН зараз 700 тисяч українців, у півтора рази більше, ніж сирійців та в рази – ніж іракців та афганців

На рік Німеччина витрачає на наших біженців понад 15 млрд євро

Програма соціальної допомоги мігрантам Bürgergeld у Німеччині. Візьмемо сім'ю з однієї української жінки, її літніх батьків та двох дітей.

Вони отримують за місяць: 3 х 500 євро + 2 х 400 євро = 2300 євро. У гривнях – майже 95 тисяч гривень. В Україні вони отримували б у середньому 25 тисяч грн.

У ФРН зараз 700 тисяч українців, у півтора рази більше, ніж сирійців та в рази – ніж іракців та афганців.

Але ж у Німеччині набагато дорожче проживання, ніж в Україні, скажуть мені. За програмою Bürgergeld німецький уряд сплачує за комунальні витрати, а також перші два роки компенсує оренду житла. А харчування там іноді навіть дешевше.

На рік Німеччина витрачає на наших біженців понад 15 млрд євро. Інформація розуміння стимулів майбутньої репатріації.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: біженці війна Німеччина

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