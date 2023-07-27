Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців

Найбільше заявок з проханнями про притулок надходить від громадян Сирії та Афганістану

У Німеччині ймовірно повторюється міграційна криза 2015-2016 років. Про це свідчить звіт за перше півріччя Федерального відомства з міграції (BAMF), пише німецьке видання Bild.

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У січні-червні 2023 року до ФРН подано 162 271 прохання про притулок, з них 150 166 – уперше. Кількість вперше поданих прохань на 77,5% більше, ніж за той же період 2022 року. За підсумками 2023 року їхня кількість може сягти 324 тисяч і наблизитися до рівня 2015 року, коли в країні сталася міграційна криза.

Зараз найбільше нових заявок надходить від громадян Сирії (29%), Афганістану (18,2%) та Туреччини (12,8%). На шостому місці опинилася Грузія (3,4%), на сьомому – Росія (2,8%). 71,6% від усіх заявок подано чоловіками молодше 30 років.

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Більшість біженців прагнуть найбільш заможних федеральних земель Баварія і Північний Рейн – Вестфалія. У профспілці поліції ФРН заявили Bild, що ці цифри говорять про «повний провал» міграційної політики уряду.

Тим часом, німецькі економісти максимально занепокоєні через те, що у країні насувається хвиля банкрутств. На даний момент 26% компаній середнього розміру розглядають можливість відмовитися від власного бізнесу.

Кожна п'ята компанія середнього розміру (22%) розглядає можливість переїзду за кордон. Таку статистику вдалося отримати під час опитування, проведеного Федеральною асоціацією малого та середнього бізнесу (BVWM). За різними даними, у середньому від 70 до 90 % німців працюють у компаніях середнього розміру. Таке становище – це більше, ніж просто попереджувальний сигнал. Майже кожна друга опитана компанія серйозно страждає від нестачі кадрів. Особливо це стосується молодих компаній, які працюють на ринку не менше десяти років.

Нагадаємо, у 2022 році жителі Німеччини пожертвували понад €1 млрд на екстрену допомогу постраждалим від війни в Україні. Це абсолютний рекорд пожертвувань у відповідь на одну надзвичайну ситуацію, зафіксований за всю історію країни.

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До слова, у країні запустили федеральну програму з пошуку житла. Про це повідомляє німецько-українська асоціація Ukrainian Future на своїй сторінці у Facebook. Українці зможуть на онлайн-платформі обирати варіанти квартир та залишати свої заявки для оренди житла.

На сторінці проєкту зазначається, що Німеччина все частіше стикається зі складнощами розміщення біженців.

«Нескінченний потік біженців з України вимагає нового підходу до питання житла. Тому разом із Федеральним міністерством внутрішніх справ та некомерційною організацією ProjectTogether компанія Wunderflats запустила кампанію HelpingWalls (Helfende Wände)», – зазначається на сторінці сервісу.