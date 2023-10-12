ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, поблизу тимчасово окупованого Севастополя було пошкоджено черговий російський корабель, сталася стрілянина на одній з автомагістралей столиці. «Главком» зібрав у добірку новини 12 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. Єдиний, хто проголосував проти резолюції про підтримку України – Мирослав Вуйчич з Боснії та Герцеговини.

ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя було пошкоджено черговий російський корабель. Цього разу пошкоджень зазнав патрульний корабель окупантів «Павел Державін». Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук уточнив, що цей корабель належить флоту Росії, хоча раніше й Україна мала судно з такою назвою.

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На блокпосту в Києві сталася стрілянина

Військові Збройних сил України з допомогою зброї затримували водія, який не хотів зупиняти авто на блокпосту. Унаслідок інциденту є потерпілий. Інцидент стався близько 10:00 у Святошинському районі міста. Водій автівки, що проїздила повз блокпост, не зупинився на вимогу чергового і тоді військовий здійснив кілька пострілів по колесах машини.

У Румунії знову впали уламки російського дрона

Після чергових атак Росії по Україні на території Румунії знову знайшли уламки дрона, який впав за три кілометри від міста Плауру у повіті Тулча. У румунському оборонному відомстві нагадали, що у день падіння дрона, 11 вересня, окупанти бомбили українську портову інфраструктуру поблизу кордону.

Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі

У мережі з’явилося фото та відео зруйнованого мосту, який з’єднував тимчасово окуповані Ясинувату та Горлівку. Місцева так звана влада звинувачує в цьому ЗСУ. У ЗМІ пишуть, що це важливий міст для росіян: цим коротким маршрутом окупанти користувалися для відносно швидкого проїзду з окупованої Горлівки до окупованого Донецька.