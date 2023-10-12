США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade

Switchblade 600 призначений для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою

США нададуть Україні значну кількість дронів-камікадзе Switchblade 600, що може підвищити потужність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту. Про це пише Newsweek.

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«Українські військові наразі мають більше менших безпілотників Switchblade 300, ніж більші моделі Switchblade 600, але «незабаром це зміниться», – заявив Чарлі Дін, віце-президент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment.

Він також додав, що Switchblade 600 «надзвичайно важливі для оборони України».

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Switchblade 600 призначений для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою. Оновлені версії можуть перебувати в повітрі понад 40 хвилин та розвивати швидкість понад 112 кілометрів на годину.

«Оскільки російські сили оснащені важкою бронею, «використання такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для поразки цих ворожих систем зброї», – зазначив Дін.

Наявність Switchblade 600 може надати українським операторам можливість ефективно уражати ворожі об'єкти у радіусі близько 90 кілометрів. Це означає, що «вони можуть наносити удари по важливим російським об'єктам далеко за лінією фронту Росії, що є надзвичайно важливим в контексті поточних обставин».

Однією з переваг Switchblade є те, що, відмінно від артилерії, ці дрони можуть наблизитися до цілі, а після її ураження оператор може шукати та атакувати інші об'єкти.

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«Увесь шлях до кінця польоту Switchblades оператор може приймати рішення. Оператор може відлетіти від безпосередньої цілі, яку він, можливо, прагнув спочатку, оскільки він знайшов ціль вищої цінності. Це дуже унікально порівняно з артилерією», – сказав Дін.

Пентагон у відповідь на запит Newsweek заявив, що не може надати жодних додаткових деталей, крім публічних оголошень.

Нагадаємо, США посилили зусилля для переконання союзників використати заморожені 300 млрд доларів Росії для надання допомоги Україні.