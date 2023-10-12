Головна Новини
search button user button menu button

США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade

Діана Гасюк
glavcom.ua
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Запуск Switchblade 600
фото: Newsweek

Switchblade 600 призначений для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою

США нададуть Україні значну кількість дронів-камікадзе Switchblade 600, що може підвищити потужність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту. Про це пише Newsweek.

«Українські військові наразі мають більше менших безпілотників Switchblade 300, ніж більші моделі Switchblade 600, але «незабаром це зміниться», – заявив Чарлі Дін, віце-президент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment.

Він також додав, що Switchblade 600 «надзвичайно важливі для оборони України».

Switchblade 600 призначений для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою. Оновлені версії можуть перебувати в повітрі понад 40 хвилин та розвивати швидкість понад 112 кілометрів на годину.

«Оскільки російські сили оснащені важкою бронею, «використання такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для поразки цих ворожих систем зброї», – зазначив Дін.

Наявність Switchblade 600 може надати українським операторам можливість ефективно уражати ворожі об'єкти у радіусі близько 90 кілометрів. Це означає, що «вони можуть наносити удари по важливим російським об'єктам далеко за лінією фронту Росії, що є надзвичайно важливим в контексті поточних обставин».

Однією з переваг Switchblade є те, що, відмінно від артилерії, ці дрони можуть наблизитися до цілі, а після її ураження оператор може шукати та атакувати інші об'єкти.

«Увесь шлях до кінця польоту Switchblades оператор може приймати рішення. Оператор може відлетіти від безпосередньої цілі, яку він, можливо, прагнув спочатку, оскільки він знайшов ціль вищої цінності. Це дуже унікально порівняно з артилерією», – сказав Дін. 

Пентагон у відповідь на запит Newsweek заявив, що не може надати жодних додаткових деталей, крім публічних оголошень.

Нагадаємо, США посилили зусилля для переконання союзників використати заморожені 300 млрд доларів Росії для надання допомоги Україні. 

 

Теги: зброя США військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постачальники товарів та послуг оборонного призначення отримали за 2022 рік близько 2,5 млрд грн прибутків. Чи було це законно?
Хто і скільки заробляє на війні? Як постачальники ЗСУ посварилися з урядом Війна і гроші
23 вересня, 12:55
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
16 вересня, 07:21
Українські танкісти – це справжні герої: вони проявили бездоганну майстерність і мужність у боротьбі з російським агресором
Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки
14 вересня, 10:26
З наступного року у США не буде жодної панди
Китай забирає своїх панд із США
29 вересня, 20:26
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Дмитро був на заробітках за кордоном, але повернувся в Україну й вирушив на фронт
Повернувся з Польщі та загинув у свій день народження під Бахмутом. Згадаймо Дмитра Білоконя
22 вересня, 09:00
Вранці на чергуванні у Чорному морі перебуває дев'ять одиниць, в Азовському – одна одиниця ворожого корабельного угруповання
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі
22 вересня, 10:17
В ООН визнали, що РФ вбила тисячі мирних українців
США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини
27 вересня, 06:59
Аббас зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
Президент Палестини зустрінеться з Блінкеном – Reuters
Сьогодні, 09:44
Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність
Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність
10 жовтня, 20:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
44K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
34K
Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
32K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
26K
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
25K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms

Новини

США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Сьогодні, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту