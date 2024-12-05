Про майбутнє криптовалют

«Спочатку відбувається накопичення біткойна в резервах США, і за Трампа це буде зроблено»

Держборг США і майбутнє криптовалют. А поки що в США оголосили план формування державних резервів у біткойні.

Він представлений сенаторкою Синтією Ламміс.

Нагадаємо, що зараз понад 80% стратрезерву Америки – це 8000 т золота.

А план Ламміс такий: накопичити 1 мільйон BTC (по 200 000 BTC на рік) і потім зберігати їх протягом 20 років.

Ще одна потенційна мегасхема XXI ст. – це погашення чистини державного боргу США за допомогою біткойна чи спеціальної проектної криптовалюти.

Розповімо спрощено про можливу схему погашення американського боргу за допомогою біткойнів (або іншої криптовалюти).

Усі числа взято для прикладу, тому подальший виклад не є інвестиційним прогнозом.

Перший етап. На рівні вартості біткойна $100 тис. за «монету» оголошується про номінування в ньому держборгу США.

Тобто гроші за держборгом можна отримати в доларах, а можна в біткойнах. Але якщо «біток» зростатиме, всі хотітимуть отримати платіж саме у ньому.

Напередодні номінації держборгу США у біткойні його потрібно накопичити в резервах, як колись накопичили золото для номінації долара у вигляді золотого стандарту після Другої світової війни.

Тоді золото примусово скупили у населення за заниженою ціною під час Великої депресії та отримали його від Британії в рахунок погашення військових кредитів.

Тобто спочатку відбувається накопичення біткойна в резервах США, і за Трампа це буде зроблено (відповідний законопроект вже є).

Другий етап. Наприклад, після накопичення криптовалют на $100 млрд потрібно розкрутити ціну біткойна.

Наприклад, до $1 млн за «монету».

Якщо це станеться, запас біткойнів на $100 млрд перетворюється на один трильйон.

Отже, якщо раніше ними можна було погасити держборг США на $100 млрд, то у разі успіху схеми – вже на $1 трлн. Економія на погашенні держборгу – $900 млрд, або 90% від тіла боргу.

Іншими словами, 90% держборгу США погасить ефект ринкової капіталізації біткойна.

Це як із зростанням цін на нерухомість та іпотекою, коли суму твого кредиту погашає новий покупець, а ти ще й заробляєш.

Але програє той, хто входить до піраміди останнім.

Що ж буде з «бітком» після погашення за його допомогою частини держборгу США, наприклад, на $4-5 трлн?

Дуже хочеться написати – а потім його ціна падає до рівня $50 тис…

Але це зовсім необов'язково.

Адже логічно, що США, номінувавши свій держборг у біткойні, не лише його погашатиме у ньому, а й продаватиме трежеріс за нього.

А це сформує зустрічний попит на біткойн з боку покупців трежеріс. І так може бути досить довго, принаймні до завершення ери криптовалют та/або глобального домінування США.

Підсумуємо мовою чисел: з 19 млн наявних біткойнів США зможе сконцентрувати у резервах, наприклад, 5 млн «монет», або 25%.

Для погашення частини державного боргу США на суму у $5 трлн (до 20% ВВП) в нинішніх цінах, один біткойн в показниках 2024 р. має коштувати «на кінці схеми» (тобто за чотири-п´ять років) – один мільйон доларів (без урахування інфляції).

Тож новина про погашення державного боргу США у біткойнах стане ключовою фінансовою подією першого півстоліття, тобто всієї історії фінансових ринків до 2050 р…

Як колись Бреттон-Вудська чи Ямайська системи та запровадження євро.