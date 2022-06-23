Різниця між нацизмом та рашизмом

«Рускій мір» явно апелює до іншого імперського проєкту – Pax Romana і одного з ключових російських історичних міфів про Москву як Третій Рим

«Рускій мір» явно апелює до іншого імперського проєкту – Pax Romana і одного з ключових російських історичних міфів про Москву як Третій Рим

Росіяни дуже ображаються, коли їх називають нацистами

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В Виннице есть уникальное кафе. Называется «Заваркин».

До революции, магазин колониальных товаров открыл Моисей Флигельтуб, затем это увлечение переросло в знаменитое кафе.

Сейчас там уникальная коллекция старинных часов, «кофий» по-фараонски и великолепная палитра чаев.

Моисей Флигельтуб хотел поставлять чай в императорский дом Российской империи. По понятным причинам, ему отказали.

Тогда он стал Заваркиным и тут же получил вожделенный заказ.

В Российской империи существовала черта оседлости для евреев, что-то наподобие апартеида и бантустанов-местечек.

Но у еврея всегда был выход – стать «русским», «перекрестом» и тогда черта оседлости перед ним отступала.

В этом и заключается отличие немецкого нацизма от рашизма

Последний, кстати, является продуктов не дня сегодняшнего, а многовековой практикой.

Немецкий нацизм – это уничтожение тех, кто не относится в «арийской расе» (кого, раньше – евреи, кого позже – славяне).

Рашизм – это уничтожение всех тех, кто не хочет быть «русским», то есть принадлежать к «великой рассе».

В своей сути, два явления очень похожи, но они как отражение в зеркале друг друга, как перевертыши.

Русские обижаются, когда их обвиняют в нацизме, мол, «у нас на генетическом уровне к нему иммунитет». Подобные сравнения вызывают у них бурю негодования.

Но это отличие лишь по названию. А по сути?

Тут много идентичного: вождь, «все против нас», историческое мессианство, мистификация прошлого в стиле нациокосмизма (русский космизм) и придуманной автохтонной аненербе.

Русский обыватель одобрил бы применение против Украина ядерного оружия, истребление непокорных в концлагерях

Именно поэтому, Лавров заявляет о «еврейских корнях Гитлера» и о том, что «самыми большими антисемитами были евреи».

Более того, когда Путин говорил об «окончательном решении украинского вопроса» никто из его окружения не возмутился подобной формулировкой! Никто!

Общие черты, рождают общие подходы: окончательное рашение украиснкого/еврейского вопроса, концлагеря, «уничтожение носителей бандеровской идеологии»/»уничтожение носителей сионистской идеологии», «жид»/»хохол»/»укроп» как главный враг в реализации миссии «великой нации».

По понятным причинам, РФ не может делать ставку на «чистоту крови», так как таковой там нет ни на низовом уровне, ни на «потолке элит».

Поэтому ставка сделана на унификацию «инородцев» под некий политический стандарт: советский человек, русский мир.

Создание универсальной идеологии в виде ментального катка, выравнивающего любые «национальные отличия».

Нациям, входящим в империю, можно иногда водить фольклерные хороводы, но голосовать они должны за вождя и «Единую Россию»

Сегодня Украина имеет уникальный шанс для формирования идеологии победителя

Мы – единственная страна, которая играет решающую роль в борьбе с современным рашизмом и которая сыграла одну из ключевых ролей в победе над фашизмом.

Нам просто нужно сформировать свой исторический миф и не бояться параллелей с прошлым.

Ведь, желая победить «совок» можно уничтожить и важную первооснову этого мифа.

Именно поэтому так важна идея «город героев» (вместо советского «город-герой»).

Важно устанавливать праздники в честь освобождения тех или иных городов и территорий.

Важно формировать не оперативные территориальные командования, а фронты: 1-й Украинский, 2-й Украинский и т.д.

Не стоит бояться советских аналогий там, где это работает и выбивает идеологическую подоснову у российского бредомифа про борьбу с нацизмом в Украине.

Нам нужен «идеологический клин», который выбьет эту дурь путем осознания очевидного: украинцы одними из первых вступили в бой с нацизмом 22 июня 1941 года, а до этого сражались против фашизма в рядах польской армии.

И украинцы одними из первых вступили в бой с рашизмом 24 февраля 2022 года

И тогда, и сейчас «Киев бомбили ровно в четыре часа».

И тогда, и сейчас по нашей земле шли солдаты «группы центр» с похожими символами на броне.

Это историческая смычка времен формирует уникальный украинский миф, который останется в памяти поколений.

Народ, дважды победивший космическое зло – это Титан, который держит европейский мир на своих плечах.

Джерело: блог Олексія Куща

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