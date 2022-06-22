Росія вже відверто погрожує мирним жителям Литви

Російський політик вважає, що час одних дипломатичних демаршів у конфлікті з Литвою закінчився

Російські політики вдаються до погроз Литві через заборону транзиту підсанкційних товарів з Калінінградської області

Член Ради Федерації РФ Андрій Клішас заявив, що Росія має вжити у відповідь на заборону транзиту до Калінінграда через Литву санкційних товарів такі заходи, щоб вони торкнулися громадян ЄС та Литви у тому числі. Про це він написав у своєму Telegram.

«Кожен громадянин Литви повинен відчути заходи Росії у відповідь за порушення зобов'язань з транзиту. Час одних дипломатичних демаршів закінчився», – заявив він.

Російський сенатор заявив, що оскільки санкції Заходу направлені безпосередньо проти громадян Росії, то і відповідь на них має бути направлена «проти громадян ЄС та Литви, у тому числі».

Нагадаємо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.