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    Економіка

    Росія вже відверто погрожує мирним жителям Литви

    Російський політик вважає, що час одних дипломатичних демаршів у конфлікті з Литвою закінчився - Росія вже відверто погрожує мирним жителям Литви
    Російський політик вважає, що час одних дипломатичних демаршів у конфлікті з Литвою закінчився
    фото з відкритих джерел

    Російські політики вдаються до погроз Литві через заборону транзиту підсанкційних товарів з Калінінградської області

    Член Ради Федерації РФ Андрій Клішас заявив, що Росія має вжити у відповідь на заборону транзиту до Калінінграда через Литву санкційних товарів такі заходи, щоб вони торкнулися громадян ЄС та Литви у тому числі. Про це він написав у своєму Telegram.

    «Кожен громадянин Литви повинен відчути заходи Росії у відповідь за порушення зобов'язань з транзиту. Час одних дипломатичних демаршів закінчився», – заявив він.

    Російський сенатор заявив, що оскільки санкції Заходу направлені безпосередньо проти громадян Росії, то і відповідь на них має бути направлена «проти громадян ЄС та Литви, у тому числі».

    Нагадаємо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

    У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

    Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

    Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

    Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

    Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.

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    Теги: росія санкції Литва #stoprussia
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    Росія вже відверто погрожує мирним жителям Литви