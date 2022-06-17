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    Думки вголос

    Справжній секрет могутності «другої армії світу»

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

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    Російська армія виявилась погано підготовленою до реальних бойових дій - Справжній секрет могутності «другої армії світу»
    Російська армія виявилась погано підготовленою до реальних бойових дій
    фото з відкритих джерел

    Без України у росіян немає жодних перспектив

    Мовою оригіналу

    Из нынешнего противостояния Украины и РФ можно сделать ряд системных заключений, в том числе и такой:

    • Украина, как военная, ресурсная и геополитическая сила была основой могущества Российской империи.
    • Украинский воин ковал военное превосходство империи в многочисленных войнах.
    • Без украинского солдата российская армия вовсе не является «непобедимой».

    Кстати, мечта российских евразийцев – геополитиков: соединение военного потенциала двух армий, украинской и российской, в виде огненного смерча для западного мира

    Но не срослось.

    Кстати, о геополитике.

    Ее отцом-основателем является Фридрих Ратцель, известный немецкий географ. Он впервые объединил географию и политику в отдельную область знаний. Он говорил о «пространственном смысле» и «пространственной энергии», которые формируют политику каждого отдельно взятого государства.

    Именно Ратцель рассматривал нацию-государство как живой, пространственный организм, который «длится». Сам термин «геополитика» принадлежит современнику Ратцеля – шведскому историку Рудольфу Челлену.

    По его определению геополитика – это наука о государстве как о пространственном феномене, географическом организме, пространственном существовании нации.

    «Государство – не случайный конгломерат, удерживаемый лишь формулами законников – оно живое существо…»

    Нынешняя Украины, борющаяся с российской агрессией – представляет собой именно такой, живой организм, единое тело нации.

    А теперь от истории к нынешнему историческому моменту.

    Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

    Кроме того, важные результаты Украина получила от встречи наших союзников в рамках «Рамштайн-3».

    Украина получит оружие для защиты. Но есть и другое, не менее важное событие. Нынешнее время – это сочетание энергии нации, государства и президента.

    Для описания уникальности нынешних событий еще предстоит появится Эйнштейну геополитики, который опишет союз США, Британии и Украины в формулах эквивалентности геополитической массы и энергии.

    Где США и Британия – это геополитическая масса, а Украина – геополитическая энергия

    И полная энергия данного союза описывается почти как известная формула эквивалентности массы и энергии, сформулированная Эйнштейном в начале 20 века, дав старт атомному веку: полная энергия геополитического союза – это потенциал осевых участников, усиленная «динамикой» участников-драйверов.

    Есть страны, у которых много денег, оружия и технологий, но нет драйва, есть страны, у которых дефицит денег, оружия и технологий, но есть колоссальная внутренняя энергия и драйв. И драйв Украины в части противостояния РФ уже на века будет эталонным, как скорость света в известной формуле великого физика. А кинетическая энергия нового союза на конкретном историческом отрезке, измеряется экономическим потенциалом наших союзников и «скоростью» нашего противостояния.

    И энергия эта огромна.

    Украина больше не будет прокладывать РФ новые направления для расширения империи. Все, что может Россия сделать без Украины – это «взять Казань» и проиграть очередную «Ливонскую войну».

    Украина выбрала свою идентичность и она на светлой стороне истории.

    Джерело: блог Олексія Куща

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    Теги: росія окупанти США зброя армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Справжній секрет могутності «другої армії світу»