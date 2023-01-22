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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Корупційна магія може перемогти Україну швидше, ніж будь-який агресор

glavcom.ua
Найстрашніше, що такі хабарі дають під час війни

Українці навчилися чинити опір і перемагати ворога на фронтах війни, але вони беззахисні перед монстром корупції

НАБУ затримало на хабарі 400 тис. доларів. в.о. Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського. А завтра зловлять «продавців» капусти та яєць для харчування на фронті.

Найстрашніше, що такі хабарі відбуваються під час війни. Але є й інший бік цієї жахливої корупції. Якщо такі хабарі відбуваються у «бідному та скромному» Міністерстві «розвитку» інфраструктури, громад та територій, то які тоді хабарі відбуваються у найбагатших міністерствах та відомствах України – МВС, МО, Податковій, Митниці? І куди цей гігантський потік хабарів рухається далі?

Виходить так, що якщо попередні президенти Янкович та Порошенко створювали досконалу вертикаль елітної корупції у мирний час, то зараз чиновники Офісу президента України, зосередивши всю повноту виконавчої та законодавчої влади, зуміли змусити працювати цю вертикаль елітної корупції у воєнний час.

Це диво, «корупційна магія», яка загрожує і може перемогти Україну швидше за будь-якого агресора, бо українці навчилися чинити опір і перемагати ворога на фронтах війни, але вони беззахисні перед монстром української корупції.

Джерело
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Теги: українці корупція в Україні НАБУ

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